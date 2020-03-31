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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи могут пойти в ветклиники только при крайней необходимости

Также власти города отметили, что государственные ветеринарные клиники будут работать в режиме предварительной записи

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Жители Москвы в связи с действующим в городе режимом всеобщей самоизоляции могут посещать ветклиники только в случае крайней необходимости, после телефонной консультации. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Покинуть квартиру и посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости, после консультации по телефону с ветеринарным специалистом", - говорится в сообщении.

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Государственные ветеринарные клиники будут работать в режиме предварительной записи. Записаться можно с помощью портала mos.ru в разделе "Услуги" (подразделе "Окружающая среда и животные") или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". "Предварительная запись на прием позволит эффективно распределить время работы врача, избежать очереди и скопления посетителей в закрытом помещении", - поясняется в сообщении.

Во время посещения ветклиники жители должны соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров. Для консультации по ветеринарным вопросам, вызова врача на дом, можно позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

О ситуации с коронавирусом

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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