Соцработники Москвы во время режима самоизоляции продолжат работу в полном объеме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Работники социальных служб Москвы, прежде всего сиделки, продолжат работу в полном объеме в условиях действующего в городе режима самоизоляции граждан. Об этом сообщает во вторник официальный сайт мэра и правительства столицы.

"Социальные работники продолжают оказывать помощь в полном объеме, соблюдая все меры предосторожности", - отмечают в мэрии. Здесь подчеркивают, что все сотрудники соцслужб обеспечены масками, одноразовыми перчатками и антисептиками.