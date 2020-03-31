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Пандемия коронавируса нового типа

Соцработники Москвы во время режима самоизоляции продолжат работу в полном объеме

Все сотрудники соцслужб обеспечены масками, одноразовыми перчатками и антисептиками

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Работники социальных служб Москвы, прежде всего сиделки, продолжат работу в полном объеме в условиях действующего в городе режима самоизоляции граждан. Об этом сообщает во вторник официальный сайт мэра и правительства столицы.

"Социальные работники продолжают оказывать помощь в полном объеме, соблюдая все меры предосторожности", - отмечают в мэрии. Здесь подчеркивают, что все сотрудники соцслужб обеспечены масками, одноразовыми перчатками и антисептиками.

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29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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