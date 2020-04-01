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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи советуют соблюдать распорядок дня, чтобы дети легче переносили самоизоляцию

Специалисты также рекомендуют организовывать совместный досуг: вместе играть, рисовать, читать, смотреть фильмы. При этом каждому члену семьи нужно давать проводить время наедине с собой

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Дети и подростки также, как и взрослые, сложно переносят самоизоляцию, так как они привыкли вести активный образ жизни и общаться со сверстниками. Доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Елена Дозорцева рекомендует родителям уделять сейчас больше внимания своим детям, а также составлять для них распорядок дня, чтобы у ребят было ощущение занятости.

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта расширили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры предполагают самоизоляцию всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только для получения экстренной медпомощи, в ближайший магазин, чтобы вынести мусор или выгулять питомцев. Жители также могут ездить на работу, если она не приостановлена. Позднее аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

"Важно как-то правильно структурировать день, чтобы он был заполнен важными и интересными занятиями. Детям всегда проще, когда есть что-то определенное, на что можно опереться. Постоянство играет успокоительную роль в тревожной атмосфере. Взрослые могут облегчить эту проблему тем, что они четко организуют режим жизни, когда у нас и что происходит: когда мы встаем, когда у нас обед, когда ложимся спать, и когда у нас разнообразные занятия", - рассказала Дозорцева ТАСС.

Также, чтобы легче переносить период самоизоляции, психолог рекомендует родителям с детьми дошкольного или младшего возраста заниматься творчеством, играть в различные игры, читать, совместно смотреть фильмы. "Родителям проще дать детям в руки планшет или включить для них компьютер и оставить одних, но это не лучший выход из ситуации. Совместное времяпрепровождение все-таки предпочтительнее в данной ситуации", - добавила она, отметив, что родителям в такой ситуации тоже может быть сложно, так как они не привыкли столько времени проводить с детьми.

Развлечения подростков и уроки

"Для подростков тоже сложна такая ситуация. Они хотят быть самостоятельными, хотят побыть иногда в одиночестве, и им очень важно общаться с друзьями, в этом они оказываются ограничены. Поэтому для них и для каждого члена семьи полезно найти какое-то место, где иногда можно побыть наедине с собой, без вмешательства со стороны других членов семьи", - пояснила Дозорцева. Общаться с друзьями подростки могут с помощью интернета или телефона. Однако эксперт отметила, что использование гаджетов не должно стать превалирующим занятием.

Кроме того, можно уделить внимание школьной программе и тем заданиям, которые дали учителя. При этом психолог отмечает, что некоторые родители могут испытывать сложности в помощи ребенку со школьной программой, особенно, если в семье несколько детей разного возраста. Дозорцева считает, что в данном случае не стоит расстраиваться, потому что программа все равно будет повторяться учителями уже в школе, после выхода на занятия.

"Из-за изоляции также могут возникать конфликты, потому что такая обстановка побуждает к раздражительности, может появляться агрессия. Здесь важно, чтобы родители проявляли мудрость и способность к конструктивным решениям. Напряжение можно снимать доступной физической активностью - это могут быть игры, гимнастика или танцы", - заключила эксперт.

Ситуация с новым коронавирусом в РФ

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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