Власти Москвы расширили возможности компенсации затрат для экспортеров из-за пандемии

"Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров. Теперь они смогут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг и результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичные власти расширили финансовую помощь для столичных компаний-экспортеров в качестве антикризисной поддержки на период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что, помимо этого, как новое направление субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию продукции экспортеров для международного рынка, к которым относится разработка дизайна и интерфейса продукции в сфере IT-технологий, подготовка технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений, дублирование аудиовизуальной продукции и другие операции. Еще одним новым механизмом поддержки будет грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей, или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет. "По сути, это будет "экспортный кэшбэк", размер которого будет зависеть от выручки, полученной компанией благодаря экспорту своих товаров или услуг", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что московские компании-экспортеры смогут, как и ранее, компенсировать затраты на транспортировку своей продукции за рубеж, получение охранных документов, сертификацию систем менеджмента качества и подтверждение соответствия товаров зарубежным требованиям. Уточняется, что при этом субсидирование экспортной деятельности рассчитано на предприятия, зарегистрированные в столице не менее чем за полгода до подачи заявки.

В пресс-службе добавили, что также расширен перечень получателей субсидии на инжиниринг - на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее года до подачи заявки. Ранее минимальный срок составлял 3 года. Субсидия компенсирует до 50% понесенных затрат, но не более 50 млн рублей на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования, которое должно быть установлено и эксплуатироваться в Москве. Также были внесены изменения в критерии оценки заявок - будет отдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства, добавили в пресс-службе.

О мерах профилактики коронавируса

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.