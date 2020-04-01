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Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес-омбудсмен: новые меры поддержки бизнеса в Москве помогут снизить число банкротств

Также Татьяна Минеева отметила, что правительство города увеличило число секторов экономики, на которые распространяются меры поддержки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса на фоне пандемии, который утвердило правительство столицы, направлен на уменьшение количества банкротств. Такое мнение выразила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Поддерживаю все изменения. Нововведения и изменения направлены на уменьшение банкротств в предпринимательской среде, а также на продолжение деятельности предприятий после снятия ограничительных мер", - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос о том, как она оценивает принятые меры поддержки.

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Минеева отметила, что правительство Москвы увеличило число секторов экономики, на которые распространяются меры поддержки. По ее словам, приняты реально работающие нововведения для малого и среднего бизнеса.

В частности, в принятых на заседании президиума городского кабмина мерах указана финансовая поддержка столичных экспортеров, а также поддержка участников Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и IT, а также гостиничного бизнеса.

О мерах профилактики коронавируса

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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