В "Опоре России" назвали недостаточными меры поддержки бизнеса властями Москвы

В частности, по мнению собеседника, необходимо проработать вопрос об изменении условий аренды со стороны владельцев торговых центров и оказать дополнительную поддержку компаниям производителям, у которых на фоне пандемии отсутствуют рынки сбыта.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Принятый в среду второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, который утвердило правительство столицы, является недостаточным. Такое мнение высказал ТАСС в среду глава московского отделения "Опоры России" Александр Жарков.

"Никто на данный момент почему-то не подумал о компаниях-производителях. Им сейчас тяжелее всего, так как у многих отсутствуют рынки сбыта, а значит, и большинство работников производственных предприятий могут потерять свою работу", - отметил собеседник агентства.

Государству нужно поддерживать предпринимателей в более крупных масштабах, считает Жарков.

"Огорчает ситуация с отсрочками по кредитам. Если у бизнеса сейчас нет средств на выплату долгов, то откуда они появятся через полгода? Экономика в принципе будет перестраиваться, соответственно, будут перестраиваться и предприятия. Бизнесу понадобится намного больше, чем полгода, чтобы вернуться к стабильности, поэтому стоит не применять отсрочку, а вовсе освободить бизнес от налогов на время пандемии коронавируса", - сказал собеседник.

О ситуации на фоне пандемии

Ранее власти Москвы объявили о принятом втором пакете мер поддержки бизнеса из-за коронавируса. Владельцев коммерческой недвижимости освободят от части налогов.

Для этого им необходимо не менее чем вдвое снизить плату для своих арендаторов на время приостановки их деятельности. За этот период владельцы недвижимости получат поддержку в размере:налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю. Кроме того, вторым пакетом предусмотрены отсрочки по налогам за I квартал теперь получат предприятия в сфере торговли и бытовых услуг - они смогут не платить за аренду муниципальных помещений и участков на время пока не работают. На прошлой неделе такие послабления уже получили организации в сфере культуры, спорта, образования, развлекательной и просветительской деятельности.