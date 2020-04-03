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Суд зарегистрировал иск москвича, оспаривающего введение режима изоляции

Истец просит признать недействующим один из пунктов указа мэра Москвы от 29 марта, как несоответствующий законодательству России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд зарегистрировал иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором оспаривает законность требований изоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать недействующим п. 9.3 Указа мэра от 29 марта 2020 года № 34-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ", - сказали в суде.

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В установленный законом срок суд решит вопросы о принятии иска к производству.

Ранее Кисиев подал в суд иск, в котором оспаривал пункт 2 Указа мэра от 23 марта (запрет проведения массовых мероприятий до 10 апреля). Этот иск оставлен без движения до устранения недостатков, пояснили в пресс-службе.

С 30 марта режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса был введен для всех жителей Москвы. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии до 100 мот дома и необходимости вынести бытовой мусор.

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