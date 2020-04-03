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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве увеличено число нарядов полиции для проверки соблюдения режима самоизоляции

Ранее сообщалось, что столичная полиция составила 145 протоколов в отношении людей, которые нарушили самоизоляцию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция увеличила количество нарядов в городе для проверки режима самоизоляции гражданами. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"На улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции, сотрудники оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора", - сказал он.

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Ранее Васенин сообщил, о том, что столичная полиция составила 145 протоколов в отношении людей, которые вернулись из-за рубежа или общались с больными коронавирусом, но нарушили самоизоляцию.

"Еще раз напоминаем вам о необходимости находиться дома и без крайней необходимости не покидать жилище", - добавил Васенин.

Режим самоизоляции для действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки или выброса мусора.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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