Канатная дорога в Москве приостанавливает работу из-за коронавируса

"Здоровье наших пассажиров и сотрудников канатной дороги является главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В этой связи мы всецело поддерживаем решение руководства столицы о введении режима самоизоляции и временно приостанавливаем перевозку пассажиров на Московской канатной дороге до снятия введенных мер", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московская канатная дорога (МКД) приостанавливает перевозку пассажиров до момента снятия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МКД.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса.