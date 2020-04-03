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Пандемия коронавируса нового типа
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Велопрокат в Москве заработает раньше, но только для волонтеров и курьеров

Кроме того, он будет работать бесплатно
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Велопрокат в столице частично заработает уже 10 апреля, сервис будет бесплатным, но поначалу им смогут пользоваться только курьеры и волонтеры, при этом время поездок будет ограничено. Об этом заявил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлом году сезон велопроката открылся в столице 25 апреля.

Собянин сообщил, что в этом году половина станций откроется в следующую пятницу, а вторая половина - еще неделю спустя.

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"В отличие от прошлых лет, первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры <…> Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров", - написал мэр.

По его словам, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.

"Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации. Вот такой у нас нынче велосезон", - заключил мэр.

О мерах профилактики коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин для профилактики распространения коронавируса постановил закрыть с 28 марта все непродовольственные магазины, кроме тех, в которых продают товары первой необходимости. Продовольственные магазины и аптеки, объекты организации питания для сотрудников предприятий работают, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины, рестораны при гостиницах. Закрыты культурно-развлекательные заведения, детские комнаты, приостановлено проведение массовых мероприятий. В Москве и Подмосковье закрыты букмекерские конторы, тотализаторы.

29 марта Собянин расширил меры, введя режим самоизоляции из-за коронавируса для всех жителей столицы, постановив, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (18:30 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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