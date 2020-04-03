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Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

В суде пояснили, что иск поступил в электронном виде и был не подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
Здание Мосгорсуда Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Мосгорсуда
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По административному исковому заявлению Кисиева к правительству Москвы, в котором он просит признать недействующим п. 9.3 Указа мэра от 29 марта 2020 года, вынесено определение о возврате", - сказал собеседник агентства.

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В суде пояснили, что иск поступил в электронном виде и содержал требование о принятии мер предварительной защиты, однако вопреки требованиям он не подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее Кисиев подал в суд иск, в котором оспаривал пункт 2 Указа мэра от 23 марта (запрет проведения массовых мероприятий до 10 апреля). Этот иск оставлен без движения до устранения недостатков, пояснили в пресс-службе.

С 30 марта режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса был введен для всех жителей Москвы. Покидать квартиру разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии до 100 м от дома и необходимости вынести бытовой мусор.

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