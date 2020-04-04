В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось до 194

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Еще 26 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, общее количество вылечившихся больных выросло до 194. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки еще 26 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 194 человек", - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Ракова уточнила, что пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.