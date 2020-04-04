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Пандемия коронавируса нового типа

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 47 человек

На данный момент на лечении в учреждении находится 321 человек

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Из медицинского учреждения в Коммунарке за последние сутки выписали 47 человек. Об этом в субботу сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

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"За последние сутки к нам поступили 45 пациентов, были выписаны 47 человека. Всего на лечении находится 321 человек", - говорится в сообщении.

Он добавил, что на данный момент в реанимации находится 21 человек, из них шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких и еще шестеро с диагнозом коронавирус.

"Всего с диагнозом пневмония у нас находится 267 человек, с подтвержденным коронавирусом 162 человека", - говорится в сообщении.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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