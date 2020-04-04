В Москве перевели на лечение в обсерваторы девять нарушивших карантин пациентов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Девять пациентов, нарушивших условия лечения дома, перевели под наблюдение в обсерваторы. Среди нарушителей - как жители с подтвержденным коронавирусом, так и близко контактировавшие с заболевшими, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму", - сказала Ракова.

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, те, у которых заболевание коронавирусом проходит в легкой форме и которые согласились пройти лечение на дому, подписывают форму согласия и обязуются не выходить из дома на время лечения. Совместно проживающие родственники заболевшего получают постановление главного санитарного врача по городу Москве. Они также не должны покидать пределы квартиры во время самоизоляции.

Там подчеркнули, что нарушение режима самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекцией грозит опасностью для жизни и здоровья граждан, поэтому правительством Москвы предусмотрены меры наказания: кроме перевода на лечение в обсерваторы нарушителям будет выписан штраф.

"Пациентов, нарушивших режим самоизоляции, немного, и я надеюсь, что такие случаи будут исключены в дальнейшем", - заключила Ракова.