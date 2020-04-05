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Пандемия коронавируса нового типа

Оперштаб Москвы опроверг информацию о заражении коронавирусом сотрудников мэрии

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы заразившихся членах правительства столицы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве опроверг сведения о заражении коронавирусом сотрудников мэрии. Об этом говорится в воскресенье в сообщении штаба.

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"В связи с сообщениями в социальных сетях о якобы случаях заражения среди членов правительства столицы оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве выступает с официальным опровержением. Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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