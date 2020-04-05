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Пандемия коронавируса нового типа

Более 21 тыс. прибывших из-за границы в Москву получили постановление об изоляции

В Роспотребнадзоре также сообщили, что организован контроль за соблюдением гражданами режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве на сегодня выдало свыше 21 тыс. постановлений об изоляции гражданам, которые прибыли в столицу из неблагополучных по распространению коронавируса стран, а также контактировавшим с ними. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления.

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"Управлением выдано более 21 тыс. (21065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен контроль за соблюдением гражданами режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае его нарушения возможно привлечение нарушителей к административной ответственности. Всего с 31 декабря прошлого года по 3 апреля нынешнего в Москве досмотрено 1 836 воздушных судов и свыше 400 тыс. пассажиров, выявлено 55 человек с признаками инфекционных болезней. Проведено свыше 200 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран.

По данным управления Роспотребнадзора, на данный момент в столице выявлены 3893 человек с коронавирусной инфекцией.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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