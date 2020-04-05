Владельцам сберкнижек в Москве могут организовать доставку пенсий

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы решают вопрос о возможности адресной доставки пенсий для граждан старше 65 лет, которые получают средства на сберегательные книжки. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Решается вопрос адресной доставки пенсий владельцам сберегательных книжек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожилые горожане и люди с хроническими заболеваниями, если им требуется доставка продуктов или лекарств, а также требуется помощь в решении других бытовых проблем, могут звонить по номеру: +7 (495) 870-45-09, им помогут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России по данным на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. В Москве в настоящий момент подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек.