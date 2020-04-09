Аукционы по аренде земли в Москве отложили до конца режима самоизоляции

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Аукционы по аренде земли, единственные в Москве, где необходимо личное присутствие, отложены до снятия режима самоизоляции. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале экономического штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В штабе отметили, что даты проведения торгов перенесли, а заявочные кампании продлили.

"Аукционы по аренде земли в Москве отложили до конца самоизоляции <...> Сейчас на городские аукционы выставлены 25 земельных участков. Половину из них можно изучить при помощи 3D-туров на московском инвестиционном портале, там же можно подать заявку на участие. Стартовая цена арендной ставки в зависимости от назначения и местоположения - от 44 тыс. до 17 млн рублей. Подать заявку для участия в ближайшем аукционе можно до 20 апреля", - говорится в публикации.