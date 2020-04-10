Суд оштрафовал еще двух москвичей за нарушение режима самоизоляции

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы вынес два штрафа по 15 тыс. рублей двум жителям столицы, которые нарушили режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд вынес постановления по двум материалам по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), согласно которым каждому из нарушителей выписан штраф на 15 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, один из нарушителей находился далее, чем в 100 м от дома, а второй прогуливался в парке, который был закрыт.

Ранее сообщалось, что московские суды выписали девять штрафов по 15 тыс. рублей по аналогичным нарушениям указа мэра Москвы.