Власти Москвы: каждый пассажир автотранспорта должен иметь пропуск после 15 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. После введения системы пропусков в Москве с 15 апреля каждому пассажиру автомобиля будет необходимо получить цифровой пропуск. Об этом сообщил ТАСС в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Каждый пассажир автотранспорта должен иметь при себе пропуск после введения системы пропусков для передвижение по городу 15 апреля. Например, если в одном автомобиле едут четыре человека, то не только у водителя, а у каждого из пассажиров должен быть цифровой пропуск или соответствующее удостоверение", - сказал Немерюк.