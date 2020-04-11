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Власти Москвы: каждый пассажир автотранспорта должен иметь пропуск после 15 апреля

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, если в одном автомобиле едут четыре человека, то у каждого из пассажиров должен быть цифровой пропуск или соответствующее удостоверение

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. После введения системы пропусков в Москве с 15 апреля каждому пассажиру автомобиля будет необходимо получить цифровой пропуск. Об этом сообщил ТАСС в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Каждый пассажир автотранспорта должен иметь при себе пропуск после введения системы пропусков для передвижение по городу 15 апреля. Например, если в одном автомобиле едут четыре человека, то не только у водителя, а у каждого из пассажиров должен быть цифровой пропуск или соответствующее удостоверение", - сказал Немерюк.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

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