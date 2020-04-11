Жителей Москвы предупредили о мошенниках, продающих цифровые пропуска

"Пропуска оформляются совершенно бесплатно. Если кто-то предлагает что-то где-то купить, оформить, все это бред, брехня, и на это не надо обращать внимание. Пропуска вводятся с 15 апреля - это со среды. Оформить их можно будет начать с 13 апреля на портале московского правительства mos.ru, у себя в личном кабинете. При этом есть еще дополнительно телефон, и можно туда отправить СМС и получить код", - сказал Немерюк в интервью программе Соловьев Live.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Цифровые пропуска, которые будут действовать в столице после 15 апреля, можно получить бесплатно и только при обращении через mos.ru, отправив СМС или позвонив по единому номеру телефона. Жителей Москвы просят не приобретать цифровые пропуска за деньги или с рук, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить цифровой пропуск можно тремя способами. На портале mos.ru можно выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", затем заполнить необходимые данные и отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она была указана. Также для получения пропуска можно отправить СМС на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

О пропусках

Немерюк уточнил, что пропуск содержит цифровой цифровой код из 12 символов, в котором первые четыре знака - это дата окончания действия этого пропуска. Пропуска одновременно вводятся как в Москве, так и в Московской области.

"Пропуска бывают двух типов: для работающих, и они оформляются сразу до 30 апреля, и разовые, если вам нужно выйти и доехать куда-либо по медицинским услугам, либо каким-то [другим]. Для работающих при оформлении пропуска заполняются ФИО и обязательно ИНН того предприятия, где вы трудитесь. Для разового пропуска, однодневного, вводите только паспортные данные - ФИО. Собственно говоря, получаете его на один день и можете куда-то съездить", - сказал Немерюк.

Министр подчеркнул, что цифровые пропуска после 15 апреля в Москве необходимы для тех, кто передвигается на любом виде транспорта, даже на велосипеде. При этом все пассажиры автотранспорта, не только водитель, должны иметь при себе соответствующие пропуска или удостоверения. Полиция проверит цифровой пропуск с помощью приложения, установленные на специальных планшетах.

"Там (в пропуске - прим. ТАСС) всего четыре поля, которые вы заполняете, отправляется заявка, после этого вам на электронный адрес, который там указан. Если вы не указали электронный адрес, он придет вам в ваш электронный кабинет, либо в СМС, если вы через телефон подаете заявку. Соответственно, его не обязательно где-то распечатывать, его можно носить в смартфоне", - сказал Немерюк.

После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.