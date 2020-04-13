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Пропуск по Москве можно оформить для машины с номерами любого региона

Пропуска в Москве и области начнут действовать с 15 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Цифровой пропуск для поездок по Москве на личном автомобиле в условиях режима самоизоляции можно сделать для машины с номерами любого региона. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Человек, который живет здесь, и у него машина с каким бы то ни было номером, оформляет обычный пропуск, вбивает в поле галочку "Пользуюсь личным транспортом" и, соответственно, забивает номер автомобиля. Вне зависимости от того, какой это регион, данные вбиваются, и человек спокойно едет с этим пропуском", - сказал Лысенко.

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

При оформлении заявки необходимо использовать домен nedoma.mos.ru. Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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