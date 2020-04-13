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Власти Москвы призвали жителей переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков

Также заявку на оформление пропуска можно подать через СМС и по телефону

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жителям столицы, желающим оформить цифровой пропуск для передвижения по городу на транспорте, не стоит создавать ажиотаж, делая это сейчас. Лучше переждать пиковые нагрузки на сервис, заявил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Сейчас виснет все, атаки неизбежны, но мы их всех отобьем, это все пройдет. У нас достаточно времени, чтобы оформить пропуск, не надо сейчас создавать ажиотаж и пытаться на 15 апреля всем в один момент его сделать. Сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят", - сказал Лысенко.

Он призвал жителей при оформлении пропуска заходить не на mos.ru, а сразу открывать прямую ссылку на электронную форму: nedoma.mos.ru - по его словам, это существенно упростит доступ. Также заявку можно подать, отправив СМС на номер 7377.

"Третий вариант - звонок на городской телефон +7 (495) 777-77-77. Но, я думаю, что сейчас этот вариант тоже не самый лучший, потому что много людей задают вопросы, пытаются дозвониться по телефону. Там работает порядка тысячи операторов на обслуживание вызовов, и среднее время разговора с консультацией занимает 3,5 минуты", - отметил Лысенко.

Он добавил, что власти специально не запускают мобильное приложение для оформления пропусков, потому что оно усложняет инфраструктуру и делает ее более уязвимой для атак. Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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