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Спрос на доставку еды в Москве увеличился почти в два раза

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что все курьеры получили уже цифровые пропуска

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ежедневное число заказов еды через сервисы доставки в Москве выросло почти в два раза, с 6 до 11 тыс. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы отслеживаем каждую компанию. Ряд крупных компаний на этом рынке увеличили с 6 тыс. примерно до 11 тыс. ежедневный развоз заказов", - сказал он.

По его словам, власти следят, чтобы все курьерские службы работали исправно с учетом того, что многие торговые компании наращивают такие услуги.

"Все курьеры получили уже цифровые пропуска и будут функционировать, работать дальше", - добавил Немерюк.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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