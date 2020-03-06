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Карантин в режиме повышенной готовности. Как это устроено?

© Сергей Бобылев/ТАСС

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших находятся в Москве. Всего в России на сегодня подтверждено десять случаев коронавирусной инфекции. В столице пассажиры нескольких авиарейсов могут попасть под карантин.

Рассказываем о мерах, принятых в Москве, и о том, что делать, если вы возвращаетесь сюда из-за рубежа. 

Что происходит в Москве? Что за режим повышенной готовности?

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5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. Причина — опасность распространения коронавирусной инфекции. В современной истории это сделано впервые. Подробнее о режиме читайте в нашей справке

При режиме повышенной готовности власти могут:

  • ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
  • приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан;
  • осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Указ Сергея Собянина вводит обязательства для работодателей и для людей, возвращающихся из-за границы.

Я возвращаюсь в Россию из-за рубежа. Что мне делать?

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Если в стране, где вы находились, зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (полный список читайте в нашем материале), вам нужно позвонить на "горячую линию" +7(495)870-45-09. Сообщите о своем возвращении, а также контактную информацию, место и даты пребывания за рубежом.

При первых же признаках респираторного заболевания вызывайте врача. Не ходите в поликлинику сами.

Те, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией, должны будут две недели провести на домашнем карантине вне зависимости от самочувствия. 

И как меня отправят на карантин? Прямо из аэропорта увезут?

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До введения режима повышенной готовности в Москве на обязательный карантин отправлялись только приехавшие из Китая, Ирана и Южной Кореи. Все они проходили только через терминал F аэропорта Шереметьево, сразу попадали под наблюдение врачей и получали больничные листы прямо в аэропорту.

Информации о том, что с приехавшими из других стран будет так же, нет.  

И что будет с работой? Мне дадут больничный?

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Да. Важно: если вы чувствуете себя хорошо, но больничный нужен, чтобы не ходить на работу, вас просят не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. Позвоните по телефону "горячей линии" +7(495)870-45-09. У вас примут заявку, и в течение дня курьер доставит вам больничный лист домой. Если он нужен нескольким членам семьи, его оформят по одной заявке.

Вам дадут больничный вне зависимости от состояния здоровья. Его можно получить и задним числом — например, если вы вернулись неделю назад. Подробнее о том, как не потерять деньги на больничном, читайте в нашем материале.

Указ Собянина также обязывает работодателей оказывать работникам содействие в соблюдении режима изоляции, так что проблем с руководством из-за этого возникать не должно. Кроме того, работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

Хорошо, я сижу на карантине. Как мне покупать еду?

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Вероятно, правильнее всего заказывать продукты на дом, оплачивая их онлайн. Некоторые службы доставки позволяют попросить оставить сумки за порогом и забрать их, когда курьер уйдет.

Вокруг много фейков. Где брать официальную информацию из первоисточников?

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Информацию можно найти на сайте Сергея Собянина. Данные быстро появляются на официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом  @COVID2019_official.  

 

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Распространение коронавируса нового типа
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