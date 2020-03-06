Карантин в режиме повышенной готовности. Как это устроено?

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших находятся в Москве. Всего в России на сегодня подтверждено десять случаев коронавирусной инфекции. В столице пассажиры нескольких авиарейсов могут попасть под карантин.

Рассказываем о мерах, принятых в Москве, и о том, что делать, если вы возвращаетесь сюда из-за рубежа.