Карантин в режиме повышенной готовности. Как это устроено?

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших находятся в Москве. Всего в России на сегодня подтверждено десять случаев коронавирусной инфекции. В столице пассажиры нескольких авиарейсов могут попасть под карантин.
Рассказываем о мерах, принятых в Москве, и о том, что делать, если вы возвращаетесь сюда из-за рубежа.
Что происходит в Москве? Что за режим повышенной готовности?
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. Причина — опасность распространения коронавирусной инфекции. В современной истории это сделано впервые. Подробнее о режиме читайте в нашей справке.
При режиме повышенной готовности власти могут:
- ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
- приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан;
- осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.
Указ Сергея Собянина вводит обязательства для работодателей и для людей, возвращающихся из-за границы.
Я возвращаюсь в Россию из-за рубежа. Что мне делать?
Если в стране, где вы находились, зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (полный список читайте в нашем материале), вам нужно позвонить на "горячую линию" +7(495)870-45-09. Сообщите о своем возвращении, а также контактную информацию, место и даты пребывания за рубежом.
При первых же признаках респираторного заболевания вызывайте врача. Не ходите в поликлинику сами.
Те, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией, должны будут две недели провести на домашнем карантине вне зависимости от самочувствия.
И как меня отправят на карантин? Прямо из аэропорта увезут?
До введения режима повышенной готовности в Москве на обязательный карантин отправлялись только приехавшие из Китая, Ирана и Южной Кореи. Все они проходили только через терминал F аэропорта Шереметьево, сразу попадали под наблюдение врачей и получали больничные листы прямо в аэропорту.
Информации о том, что с приехавшими из других стран будет так же, нет.
И что будет с работой? Мне дадут больничный?
Да. Важно: если вы чувствуете себя хорошо, но больничный нужен, чтобы не ходить на работу, вас просят не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. Позвоните по телефону "горячей линии" +7(495)870-45-09. У вас примут заявку, и в течение дня курьер доставит вам больничный лист домой. Если он нужен нескольким членам семьи, его оформят по одной заявке.
Вам дадут больничный вне зависимости от состояния здоровья. Его можно получить и задним числом — например, если вы вернулись неделю назад. Подробнее о том, как не потерять деньги на больничном, читайте в нашем материале.
Указ Собянина также обязывает работодателей оказывать работникам содействие в соблюдении режима изоляции, так что проблем с руководством из-за этого возникать не должно. Кроме того, работодатели должны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
Хорошо, я сижу на карантине. Как мне покупать еду?
Вероятно, правильнее всего заказывать продукты на дом, оплачивая их онлайн. Некоторые службы доставки позволяют попросить оставить сумки за порогом и забрать их, когда курьер уйдет.
Вокруг много фейков. Где брать официальную информацию из первоисточников?
Информацию можно найти на сайте Сергея Собянина. Данные быстро появляются на официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом @COVID2019_official.