Карантин и работа. Как не потерять деньги, сидя на больничном

Сейчас, если вы вернулись из Китая, Ирана или Южной Кореи, вас отправят в карантин. Если это будет другая страна из тех, где уже обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 (название Всемирной организации здравоохранения, в СМИ чаще фигурирует под первоначальным 2019-nCoV), то обязательный карантин вас не ждет. Но при этом в Москве ввели режим повышенной готовности: теперь жители города после возвращения из "зараженных" стран должны сообщить о поездке и провести в самоизоляции две недели. Если за это время вы почувствуете себя плохо, то нужно вызвать врача. Также столичным работодателям предписали проверять температуру сотрудников и помогать им соблюдать режим домашней изоляции. Кроме того, отдельные компании могут вводить внутренние распоряжения о мерах в связи с коронавирусом. Здесь можно подробнее узнать, как в России устроена карантинная схема, а здесь — что входит в план мэрии Москвы по профилактике.
Но как же в этом случае работа? Закон говорит — так же, как и при обычной простуде или травме, человек получает больничный лист, который потом оплачивается. Мы уже считали, как дорого новый коронавирус обойдется мировой экономике. И не раз. А вот сколько он может стоить одному конкретному человеку?
Когда вообще человек может получить больничный?
Кроме карантина, который у всех на слуху, больничный лист выдают в случаях:
- болезни или травмы, в том числе если они стали результатом аборта или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);
- болезни члена семьи, за которым нужен уход;
- если вы долечиваетесь в санатории;
- протезирования;
- беременности и предстоящих родов.
Итак, мне выдали больничный лист и отправили на домашний карантин. Как это скажется на зарплате?
При карантине, как и при других видах больничного, россиянам положено пособие по нетрудоспособности. Его размер зависит от среднего заработка и страхового стажа. Так:
- если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка;
- если от пяти до восьми лет — 80%;
- если больше восьми лет — 100%.
При этом страховой стаж учитывает все периоды официальной занятости и рассчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам и информации о начисленной зарплате из Пенсионного фонда России (ПФР). Так что даже если у вас был перерыв, например, в пять лет, суммируется весь опыт, указанный в трудовой.
А чтобы рассчитать средний заработок, считают все выплаты (оклад, премия, бонус и т.д.) за последние два года, на которые уплачивались страховые взносы в ПФР. Даже если вы сменили за это время несколько работодателей.
Бывают ситуации, когда у работника не было официального дохода за предыдущие два года или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда пособие рассчитывается из МРОТ, который в 2020 году равен 12 130 рублям. Еще можно поменять годы для расчета больничного и выбрать ближайшие, когда была зарплата. Только это правило работает для тех, кто находился в декрете и отпуске по уходу за ребенком.
Но стаж больше восьми лет и стабильная зарплата еще не означают, что пособие будет ей равно. Ведь при расчете больничного действуют лимиты на доходы: за 2018 год учитывается 815 тыс. рублей, а за 2019 год — 865 тыс. рублей.
Складываем цифры и делим на 730 (количество дней за два года), получаем 2301,7 рубля. Это предельный дневной заработок для расчета больничного листа в 2020 году. И значит, "граница потерь" при болезни — это зарплата около 70 тыс. рублей в месяц. А вот если она выше, а стаж небольшой, то больничный заметно ударит по бюджету. Поэтому многие россияне и не любят официально оформлять больничный лист, предпочитая либо работать из дома, либо "мужественно" переносить болезнь в офисе. Чего делать, конечно, не стоит.
Но я могу работать и не хочу терять деньги. Что делать?
Самое простой способ спасти доходы на вынужденном больничном — договориться с начальством и работать удаленно. Мы писали, что проще всего это сделать специалистам, занятым интеллектуальной деятельностью. Например, в России, по данным HeadHunter, удаленный формат работы чаще всего встречается в областях, связанных с искусством, развлечением, массмедиа, а еще среди юристов и IT-специалистов.
Организовать "удаленку" можно, обговорив такой режим с руководством устно либо подписав дополнительное соглашение к трудовому договору о надомной работе. Оно даст гарантии, и в нем будут указаны срок и условия такого режима. Например, что по взаимной договоренности с работодателем устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными. В этом случае он должен в полной мере оплатить труд "удаленного" работника.
А можно получать и зарплату, и выплаты по больничному? Раз уж он все равно есть
Нет, так сделать не получится.
Пособие по временной нетрудоспособности, как очевидно из названия, нужно, чтобы компенсировать тот заработок, который человек теряет, когда болеет. Так что если вы все-таки будете работать и тем более оформите это официально, то получить две выплаты за один период не выйдет. Об этом же свидетельствует и судебная практика.
Переживаю, могут ли меня уволить, если боссу не понравится, что я сижу в карантине?
Если вы оформлены по трудовому договору и работаете в штате компании, то переживать не стоит. По закону работодатель не может уволить сотрудника, пока тот находится на больничном или в отпуске. Исключение — если фирма в принципе прекращает существование.
Если вы фрилансер, работаете по договору гражданско-правового характера (ГПХ), который предполагает выполнение конкретного объема работ к определенному сроку, а карантин мешает вам это сделать, то ситуацию можно определить как форс-мажор. Но стоит помнить, что даже если вы назвали какую-либо ситуацию в договоре форс-мажорной, это не всегда означает, что суд (если дело дойдет до разбирательства) признает ее таковой. В каждом случае тот выясняет: является ли обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить и избежать последствий.
Для моей работы "удаленка" не подходит. Как тогда платить ипотеку или кредиты, если зарплата в этом месяце меньше?
Банки настаивают — при возникновении финансовых проблем заемщику стоит сразу обратиться в свою кредитную организацию. Об этом же напоминают и специалисты проекта по финансовой грамотности ЦБ.
Банк рассмотрит ситуацию и может предложить разные варианты выхода из нее — например, отсрочку, реструктуризацию или "ипотечные каникулы". О последних подробнее мы писали в другом нашем материале. При этом воспользоваться, например, "ипотечными каникулами" можно только один раз за весь срок кредита, и длятся они максимум полгода.
Так что они больше подходят для ситуаций, когда болезнь подкосила здоровье на долгое время или доход сократился не на один месяц, а постоянно.
Для решения кратковременных трудностей финансовые консультанты советуют все-таки накопить "подушку безопасности". Она должна полностью покрывать ваши расходы хотя бы в течение трех месяцев, но чем больше, тем лучше. Почитать подробнее о том, как это сделать, можно здесь, а здесь — о том, у кого спросить совета. А еще мы обсуждаем, что делать с деньгами, чтобы не потерять их, в подкасте "По карману".
Я снимаю жилье и боюсь, может ли хозяин квартиры выселить меня из-за карантина?
Пока вы находитесь непосредственно в карантине, вряд ли он так поступит. Как минимум потому, что не захочет контактировать с потенциально заразным носителем вируса. Юристы пока расходятся во мнениях, какие последствия могут грозить человеку, если он нарушит карантин, так как нынешняя ситуация совершенно новая. То же самое можно сказать и о ситуации, когда пациента заставят этот режим нарушить.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости исполнять решения должностных лиц, направленные на предотвращение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В противном случае это может повлечь административную ответственность: предупреждение или штраф для граждан — от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — 2–4 тыс. рублей.
Можно ли жильцов выселить после окончания карантина? В принципе собственник может сделать это в любой момент. Все зависит от условий договора найма. Как показывает практика, обычно сторонам достаточно предупредить друг друга за месяц до даты, когда они хотят освободить/покинуть квартиру. А вот если договора нет, съемщик оказывается почти никак не защищен от внезапных решений арендодателя. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, почитайте правила, как грамотно снять жилье.
Кроме того, приближается пора праздников и отпусков, и под угрозой оказываются деньги тех, кто уже успел запланировать отдых в странах с самыми серьезными очагами заболевания — сейчас это Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Как отказаться от турпутевки и вернуть деньги, читайте здесь.
Арина Раксина