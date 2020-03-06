Карантин и работа. Как не потерять деньги, сидя на больничном

При карантине, как и при других видах больничного, россиянам положено пособие по нетрудоспособности. Его размер зависит от среднего заработка и страхового стажа. Так:

если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка;

если от пяти до восьми лет — 80%;

если больше восьми лет — 100%.

При этом страховой стаж учитывает все периоды официальной занятости и рассчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам и информации о начисленной зарплате из Пенсионного фонда России (ПФР). Так что даже если у вас был перерыв, например, в пять лет, суммируется весь опыт, указанный в трудовой.

А чтобы рассчитать средний заработок, считают все выплаты (оклад, премия, бонус и т.д.) за последние два года, на которые уплачивались страховые взносы в ПФР. Даже если вы сменили за это время несколько работодателей.

Бывают ситуации, когда у работника не было официального дохода за предыдущие два года или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда пособие рассчитывается из МРОТ, который в 2020 году равен 12 130 рублям. Еще можно поменять годы для расчета больничного и выбрать ближайшие, когда была зарплата. Только это правило работает для тех, кто находился в декрете и отпуске по уходу за ребенком.

Но стаж больше восьми лет и стабильная зарплата еще не означают, что пособие будет ей равно. Ведь при расчете больничного действуют лимиты на доходы: за 2018 год учитывается 815 тыс. рублей, а за 2019 год — 865 тыс. рублей.

Складываем цифры и делим на 730 (количество дней за два года), получаем 2301,7 рубля. Это предельный дневной заработок для расчета больничного листа в 2020 году. И значит, "граница потерь" при болезни — это зарплата около 70 тыс. рублей в месяц. А вот если она выше, а стаж небольшой, то больничный заметно ударит по бюджету. Поэтому многие россияне и не любят официально оформлять больничный лист, предпочитая либо работать из дома, либо "мужественно" переносить болезнь в офисе. Чего делать, конечно, не стоит.