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Фитнес-клубы сдают тренажеры карантинщикам. Что еще делает бизнес в условиях пандемии?

© AP Photo/Martin Meissner
Что общего у китайского завода, который собирает айфоны, российской фабрики по выпуску дорогой одежды и московского бара? Пандемия коронавируса заставила их заниматься не тем, чем они привыкли

Сегодня бизнес вынужден изобретать другие способы заработка. Это происходит на всех уровнях: заводы Foxconn, которые собирают айфоны, теперь шьют медицинские маски, как и российские "Мануфактуры Боско" в Калуге, известные по дорогой спортивной одежде. Бренд Zara планирует шить форму для медперсонала. У московских предпринимателей тоже есть способы экономического выживания в это время.

Кофейни "с атмосферой" становятся дарк-китченс

Александр Сысоев — организатор Российского ресторанного фестиваля, который в последние несколько лет проходил в 30 городах страны. В этом году фестиваль должен был пройти в Москве с 20 апреля по 10 мая, но он не состоится из-за пандемии коронавируса. Общепит сильно пострадал из-за последних событий. Владельцы сетей и небольших заведений направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, в котором заявили, что без дополнительных льгот и налоговых мер компании могут начать массово закрываться и банкротиться. В это время Александр Сысоев придумал новый проект — сайт SupportLocal.Ru, площадку по поддержке малого бизнеса в период пандемии. На сайте, который запустился 26 марта, будет карта ресторанов и кафе, перешедших на доставку еды или продажу сертификатов на обеды и ужины, которыми можно будет воспользоваться после карантина.

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"Думаю, что соберу не меньше трех тысяч ресторанов в Москве. Сейчас мне написали в мессенджеры не меньше 300 предпринимателей, которые хотят быть на нашей карте. Для заведений мы сделали анкеты, которые они заполняют на сайте, чтобы попасть в подборку", — рассказывает Александр Сысоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин остановил работу ресторанов и кафе с 28 марта по 5 апреля, но разрешил работать на доставку. Сейчас заведения, которые привыкли работать в офлайне и удивлять интерьерами и креативной подачей блюд, массово превращаются в дарк-китченс — заведения, где повара готовят только для доставки. В последнее время дарк-китченс были восходящим трендом, за эту идею брался "Яндекс" и крупные сети вроде McDonald’s. Но сегодня это единственная возможность сохранить дело для малого бизнеса, который никогда и не думал о такой концепции. 

"Мы будем помогать продвигать какие-то акции — сделаем возможным создание онлайн-сертификатов прямо на сайте. А еще сейчас шеф-повара крупных ресторанов запускают обучающие ролики по приготовлению сложных блюд дома. Я буду продвигать их на своих площадках", — уточняет Александр Сысоев. 

Доставка еды и сертификаты — это не все, что придумывают заведения. Чайный клуб "Китчай" начал вести онлайн-трансляции чайных церемоний в Instagram. "Сейчас раскручиваем соцсети, ведем там прямые эфиры и предлагаем клиентам доставку чая. Клуб теперь закрыт для мероприятий, но мы проводим индивидуальные мастер-классы", — рассказывает руководитель Анна Мстиславская. Диджеи некоторых баров записывают стримы дома, а группы выступают для фанатов в пустых клубах. Еще петербургская команда shishki.collective сделала онлайн-бар, где можно выпить тем, кто находится на самоизоляции. В  дальнейшем хотят присоединить на площадку петербургские бары, которые откроют онлайн-представительства.

Фитнес-центры: онлайн-тренировки и прокат 

Фитнес-центры в Москве закрылись с 21 марта. Александра Герасимова, сооснователь в Fitmost (сервис по покупке тренировок в разных спортивных клубах в десяти городах России), рассказывает, что выручка упала после 10 марта. "Хотя обычно март чуть ли не самый лучший месяц в году для нашего бизнеса", — говорит она. Теперь компания запустила live-тренировки. "На сайте появилась возможность записаться на live-тренировку с преподавателями фитнес-студий. Любая студия, которая проводит тренировки в режиме онлайн, сможет добавить их к нам на платформу. Сейчас подключено пять студий, в ближайшее время планируется увеличить их число до 50. На этой неделе у нас прошла первая тренировка, больше 60 человек воспользовались сервисом".

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Роман Романенко, основатель Wellness Factor (оказывает услуги по лечебно-профилактическому массажу и организовывает тренировки по йоге для компаний), утверждает, что выручка в марте снизилась на 90%. "Массаж переформатировали в онлайн-занятия по самомассажу. Также в онлайн перевели корпоративную йогу для сотрудников, которые перешли на удаленку", — сообщил Роман. 

Еще фитнес-клубы могут подзаработать, сдавая инвентарь в аренду. Екатерина Крайванова, сооснователь сервиса аренды вещей Next2U, говорит, что со второй недели марта сильно снизились запросы на аренду вечерних платьев и декор для мероприятий — а это направления, которые всегда приносили прибыль. "Потери составили около 80% от прогнозируемой выручки. Нам пришлось сделать ставку на другие товары. Самая популярная категория сейчас — это оборудование для занятий спортом в домашних условиях: велотренажеры, беговые дорожки и другие тренажеры. Последняя категория слабо представлена у нас на сайте, поэтому мы начали коллаборации с фитнес-центрами. На базе нашего сервиса они могут сдавать свое оборудование в аренду, пока ситуация не изменится".

Образование онлайн. Страдают меньше всех​​​​​​

"РОББО Клуб" — это сеть школ для обучения робототехнике. "В марте посещаемость кружков упала на 50%, — рассказывает Павел Фролов, основатель сети. — Примерно половину кружков на сегодня пришлось закрыть по распоряжению местных властей или из-за закрытия площадок, где они расположены, — ТРК, школы, библиотеки. Чтобы сохранить учеников, а также привлечь новых ребят, мы запустили дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию, схемотехнике и робототехнике. Дистанционное обучение стартовало 20 марта. Сейчас мы видим, что 80% учеников, которые перестали посещать кружки, продолжили заниматься онлайн. Формат дистанционного обучения оказался интересен как нашим ученикам, так и детям, чьи кружки закрылись и не смогли оперативно перейти в онлайн. Благодаря дистанционному обучению мы надеемся сохранить выручку, несмотря на карантинные меры".

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"У нас сервис для выбора курсов допобразования. Наша сфера начала схлопываться еще в конце февраля. Что мы сделали, чтобы избежать полного коллапса? Всем партнерам предложили начать вести индивидуальные занятия вместо групповых, а кому позволяют тематики обучения, перейти в онлайн или в формат смешанного обучения, когда теория рассказывается дистанционно, а закрепление практических навыков происходит очно. Сейчас готовим для них методические материалы и будем их консультировать по запуску новых направлений. У нас есть направления, которые растут. Вместо того чтобы сокращать персонал, мы увеличили отдел продаж почти в три раза, в том числе за счет дистанционных менеджеров по продажам. Если все пойдет, как мы сейчас планируем, вместо минуса у нас в апреле может быть даже рост", — рассказывает Александр Альхов, основатель сервиса courseburg.ru.

"Карантинная" мода. Шелковые маски из Италии

Дизайнер Ирина Батькова продает шелковые платки с тематическими принтами вроде "Змей Горыныч", "Драконы и единороги" или "Первый космонавт". Это ее основной бизнес, который сейчас страдает из-за пандемии. А перед 8 марта она решила обыграть, по ее словам, "маркер действительности" и выпустила шелковые как бы медицинские (конечно, они не выполняют эту функцию) маски. Дизайнер придумала их скорее для того, чтобы удивить клиентов, и не думала, что новые аксессуары помогут ей выстоять в кризис. Но за месяц раскупили больше 200 дорогих масок. 

"Перед 8 марта маски покупали на подарок, как сувенир, — рассказывает Ирина. — А теперь все остальное перестали покупать, но продолжают заказывать маски. Этот тираж, кстати, нам шили на фабрике в Италии, там же, где мы обычно заказываем платки. Я не думала, что маски будут нашим бюджетообразующим направлением. Но теперь понимаю, что именно они позволят нам выжить".

Анастасия Степанова

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