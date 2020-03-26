Оставшимся без работы из-за коронавируса жителям Приморья предложат временную занятость

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Жителям Приморья, которые оказались под угрозой увольнения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, предложат общественные работы за зарплату примерно в 14,5 тыс. рублей в месяц. Граждане смогут работать, в числе прочего, на строительстве, в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ или в сфере ухода за пожилыми людьми, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат, автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц, установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц.

"Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, по поручению главы региона прорабатывается вариант временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. Среди них - сотрудники тех отраслей, которые наиболее пострадали от эпидемии коронавируса и находятся в вынужденном простое: водители автобусов, персонал средств размещения и мест общественного питания и другие. В качестве временной меры им предлагается занятость до момента стабилизации ситуации. Средства на зарплату будут выделены из федерального бюджета: на эти цели планируется направить 84 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

К общественным работам планируется привлечь тех, кого работодатель отправил в отпуск без сохранения заработной платы. Работники смогут получать около 14,5 тыс. рублей в месяц. Общественные работы организуют муниципалитеты. Среди направлений деятельности - уход за пожилыми людьми и инвалидами, строительство жилья и автодорог, а также их ремонт и содержание, перепись населения, работа в сельском и лесном хозяйстве и другие.

"Еще одна дополнительная мера поддержки в сфере занятости - это возмещение работодателям, чьи предприятия не находятся на карантине, расходов на частичную оплату труда работников, вновь принимаемых на работу, из числа безработных граждан, выпускников и тех, кто был уволен в связи с сокращением (ликвидацией организации). По словам специалистов регионального Минтруда, на федеральном уровне уже разрабатываются нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми будут подготовлены краевые документы", - сообщила пресс-служба.