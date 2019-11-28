Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

Россияне все больше интересуются инвестициями в ценные бумаги. За первые девять месяцев 2019 года доступ к рынкам Московской биржи (ММВБ) получило больше 1 млн человек, а в сентябре площадка зарегистрировала трехмиллионного частного инвестора. При этом на конец прошлого декабря их насчитывалось 1,96 млн, а значит, меньше чем за год количество выросло на 53%. В 2018 году рост составил 660 тыс. инвесторов, 200 тыс. и 100 тыс. в 2017–2016 годах соответственно.
Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин объяснил, что интерес к инвестициям подогревают:
- Снижение ставок по банковским вкладам вслед за ключевой ставкой ЦБ. Россияне ищут новые способы выгодно копить деньги.
- Налоговые льготы для частных инвесторов. Так, например, по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) можно получить до 52 тыс. рублей налогового вычета ежегодно. Так что неудивительно, что именно на ИИС, по данным БКС, приходится значительная доля новых брокерских счетов. А 40% тех, кто открывает ИИС, вообще впервые приходят на фондовый рынок.
- Развитие технологий — мобильные приложения сильно упрощают процесс.
- Повышение финансовой грамотности населения. Тема инвестиций становится все более актуальной и популярной.
Мы уже писали, как копить и вкладывать деньги, если вы никогда этого не делали. Рассказывали, как в этом помогают инвестиционные советники. И обсуждали, что делать с деньгами, чтобы не потерять их, в нашем подкасте "По карману". Теперь для тех, кто ищет на рынке ценных бумаг альтернативу классическим банковским депозитам, разбираемся, почему без брокера здесь не обойтись и как его выбрать.
Кто такой брокер и чем он занимается
Брокер — обязательный финансовый посредник между клиентом и биржей. Без него не получится купить или продать никакие ценные бумаги, а для этого нужно еще открыть брокерский счет.
Брокер — это компания, у которой есть лицензия ЦБ на работу на фондовом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами от лица инвестора. Александр Бахтин условно выделил две группы брокеров: специализированные и "банковские". Для первых брокерская деятельность всегда была основной, поэтому продуктовые линейки у них, как правило, более разнообразные. Вторые же становятся дополнением к основному бизнесу крупных банков и делают упор на массовую аудиторию, потому их предложения проще. Разницу, впрочем, замечают в основном уже более опытные инвесторы.
Кроме выполнения непосредственно распоряжений "купить/продать" брокер также:
- открывает и обслуживает брокерский счет клиента;
- готовит отчеты об операциях и движении средств;
- считает и платит за клиента налоги с прибыли.
Еще брокерские компании готовят аналитику рынка, разрабатывают инвестиционные стратегии, собирают портфели активов, предлагают индивидуальное консультирование и могут даже обучать клиентов.
На что смотреть, когда ищешь брокера
- Главное — лицензия ЦБ. Без нее брокеры просто не имеют права работать. Найти лицензию можно либо на сайте самой организации, как правило, в разделе "О компании", либо в реестре ЦБ. Если с лицензией все в порядке, убедитесь, что название в реестре совпадает с указанным в договоре. Чтобы, например, не получилось, что вы подписываете договор с партнерской иностранной компанией. Работать с ними можно, но, если она нарушит ваши права, российские власти уже не помогут — разбираться придется по законам той страны, где зарегистрирована организация.
- Надежность. Брокера можно оценить по обороту, количеству клиентов, числу открытых счетов и т.д. Изучите список крупнейших брокеров, советуют в проекте ЦБ по финансовой грамотности. Почитайте финансовую отчетность компании. Большие объемы торгов полной гарантии не дадут, но они уже значат, что у компании много клиентов, которые ей доверяют и давно с ней работают. Александр Бахтин посоветовал ориентироваться на лидеров рейтинга Московской биржи и отталкиваться от него.
- Доступные рынки. Узнайте, к каким биржам у брокера есть доступ. Например, выход на Московскую биржу обязательно дают все отечественные компании. Здесь торгуются акции, облигации, валюта, фьючерсы и т.д. На Санкт-Петербургской бирже, в свою очередь, можно купить иностранные акции. А новички, которые еще не разобрались, что именно им нужно, могут вложиться в БПИФы — биржевые паевые инвестиционные фонды, которые состоят из набора ценных бумаг и других активов. В России они пока распространены меньше, чем открытые ПИФы, но активно развиваются, отметили в БКС.
- Еще можно почитать отзывы на тематических ресурсах, вроде "Банки.ру", советуют в ММВБ. Так как их пишут реальные пользователи, а не маркетологи.
Сколько стоят услуги брокера
С клиентов брокеры берут комиссию — либо конкретное вознаграждение за сделку, либо процент от суммы, и в зависимости от выбранного тарифа размер комиссии может меняться.
По данным Московской биржи на начало 2019 года, для фондового рынка комиссия обычно составляет 0,01–0,05%, для валютного — 0,002–0,03%, а для срочного (фьючерсы и опционы) рассчитывается в рублях за контракт.
Также брокеры могут брать комиссию за ввод и вывод денег на счет, за использование торговой платформы, голосовые поручения на совершение сделок и т.д. У некоторых может быть абонентская плата — обязательная сумма, которую он получит, даже если сделок нет. Дополнительные услуги — например, индивидуальное консультирование, уже готовые инвестиционные идеи и портфели — все это тоже стоит денег, напомнил Александр Бахтин.
Кроме того, сами брокеры не хранят ценные бумаги клиентов, это работа других участников рынка ценных бумаг — депозитариев. Так что, когда вы заключаете договор с брокером, вы автоматически заключаете договор и с депозитарием. Они с брокером могут быть одной компанией, а могут быть и разными. Стоимость услуг депозитария может уже входить в оплату работы брокера, а может начисляться отдельно.
Как брокер работает с инвестором
- Первым делом вы заключаете договор на брокерское и депозитарное обслуживание.
- Дальше брокер открывает вам счет и регистрирует на бирже.
- Следующим шагом этот счет нужно пополнить. Как именно это сделать, сообщит брокер.
- Теперь понадобится установить и настроить специальную программу для торговли — торговый терминал. Но сейчас у большинства крупных игроков есть мобильные приложения, которые позволяют просто торговать со смартфона. А учебные демо-счета с виртуальными деньгами помогут разобраться с технической стороной.
- Когда будете готовы, можно начинать торговать на бирже.
- Если в течение дня вы совершали сделки, то брокер составит для вас отчет об этом.
- Когда понадобится, вы сможете вывести деньги с брокерского счета. Но помните, что расчеты по сделкам и вывод денег занимают время. Например, на Московской бирже полный расчет по акциям происходит на второй день после сделки.
Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать
Эксперты настаивают: чтобы заняться инвестициями, не обязательно иметь большой капитал. Начать можно даже с 10 тыс. рублей. Так, в ноябре брокеры отметили двукратное увеличение за последний год доли инвесторов с небольшими суммами — 50–100 тыс. рублей. Другое дело, что интересный с точки зрения возможностей и доходности портфель на маленьком капитале сразу не соберешь.
И помните, эти средства не должны быть последними вашими деньгами. Прежде чем в принципе начинать инвестировать, лучше все-таки накопить "подушку безопасности". Тогда в случае жизненных форс-мажоров не придется срочно выводить инвестиции.
Как научиться торговать на бирже
Многие брокеры часто организуют для клиентов обучение — проводят мастер-классы, лекции, семинары, вебинары или создают курсы. У некоторых компаний есть даже собственные обучающие центры. И, как правило, такая учеба платная.
Но если клиент по каким-то причинам не хочет самостоятельно вникать и заниматься торговлей, выход тоже есть — доверительное управление. За него инвестициями займется управляющая компания. Естественно, за вознаграждение. Только в этом случае совсем маленькой суммой обойтись не получится — минимальная сумма инвестирования при доверительном управлении обычно довольно высокая.
Как изучать рынок ценных бумаг, зависит от потребностей инвестора. Если человек собирает консервативный портфель на десяток-другой лет, то его не нужно мониторить постоянно. Здесь хватит и базовых знаний, которые позже можно дополнить профессиональной экспертизой инвестиционных советников и компаний, объяснил Александр Бахтин. Другое дело, если вы хотите постоянно торговать на бирже — придется глубоко погрузиться в финансы и внимательно следить за новостями рынка.
Если ЦБ отозвал лицензию
Ситуация редкая для российских брокеров, отмечают рыночные игроки, но возможная.
Брокерские счета не попадают в систему страхования вкладов. Но в теории они защищены законодательством — средства клиентов должны находиться на отдельных от денег брокера счетах, и пользоваться ими при банкротстве тот просто не имеет права. Так что, если у компании отзовут лицензию, инвестору останется вывести деньги на свой банковский счет, выбрать нового брокера, открыть счет и перевести туда ценные бумаги.
С другой стороны, по закону брокеры все же могут пользоваться и деньгами, и ценными бумагами клиентов — если это предусматривает договор обслуживания и при условии, что он вернет их по первому же требованию. Впрочем, вы в любой момент можете запретить брокеру занимать таким образом средства и бумаги. Так что этот пункт нужно уточнять сразу — еще до подписания договора. Потому что, если брокер выведет часть денег со специального счета на собственный или позаимствует ценные бумаги, а потом обанкротится, есть риск остаться без своих активов. Не готовы так рисковать? Не давайте разрешения. Но это может увеличить стоимость брокерского обслуживания.
Арина Раксина