Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

Россияне все больше интересуются инвестициями в ценные бумаги. За первые девять месяцев 2019 года доступ к рынкам Московской биржи (ММВБ) получило больше 1 млн человек, а в сентябре площадка зарегистрировала трехмиллионного частного инвестора. При этом на конец прошлого декабря их насчитывалось 1,96 млн, а значит, меньше чем за год количество выросло на 53%. В 2018 году рост составил 660 тыс. инвесторов, 200 тыс. и 100 тыс. в 2017–2016 годах соответственно.

Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин объяснил, что интерес к инвестициям подогревают:

Снижение ставок по банковским вкладам вслед за ключевой ставкой ЦБ. Россияне ищут новые способы выгодно копить деньги.

Налоговые льготы для частных инвесторов. Так, например, по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) можно получить до 52 тыс. рублей налогового вычета ежегодно. Так что неудивительно, что именно на ИИС, по данным БКС, приходится значительная доля новых брокерских счетов. А 40% тех, кто открывает ИИС, вообще впервые приходят на фондовый рынок.

Развитие технологий — мобильные приложения сильно упрощают процесс.

Повышение финансовой грамотности населения. Тема инвестиций становится все более актуальной и популярной.

Мы уже писали, как копить и вкладывать деньги, если вы никогда этого не делали. Рассказывали, как в этом помогают инвестиционные советники. И обсуждали, что делать с деньгами, чтобы не потерять их, в нашем подкасте "По карману". Теперь для тех, кто ищет на рынке ценных бумаг альтернативу классическим банковским депозитам, разбираемся, почему без брокера здесь не обойтись и как его выбрать.