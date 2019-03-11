Индивидуальные инвестиционные счета. Чем объясняется их взрывной рост?

Михаил Ханов — о том, почему индивидуальные инвестиционные счета выгодны как инвесторам, так и государству

В начале февраля 2019 года количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 2 млн человек, а количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к тому же времени на бирже составило 636,6 тыс. Таким образом, почти треть существующих биржевых счетов на этой площадке имеет статус индивидуальных инвестиционных. Хотя эта статистика не учитывает счетов нерезидентов и счетов, открытых в рамках доверительного управления, она тем не менее позволяет сделать вывод о том, что схема инвестирования в рамках индивидуальных инвестиционных счетов является реально востребованной и популярной. Между тем возможность открыть ИИС появилась у российских инвесторов сравнительно недавно, в январе 2015 года. Таким образом, на протяжении трех последних лет состоялось взрывное увеличение количества индивидуальных инвестиционных счетов в России. Попробуем разобраться, почему указанная опция оказалась столь актуальной для участников отечественных торгов. Преимущества инвестиционных счетов Ключевым преимуществом индивидуального инвестиционного счета перед обычным биржевым торговым счетом является возможность получения инвестиционного налогового вычета. При этом существует возможность выбора из двух схем получения налогового вычета, которые обозначаются как тип А и тип Б. Один инвестор имеет возможность открывать лишь единственный ИИС, срок существования которого должен составить не менее трех лет. Кроме того, максимально возможный взнос на ИИС оставляет 1 млн руб. в год.

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Частный инвестор имеет возможность выводить активы со своего ИИС в случае необходимости. Однако такая операция будет означать, что ИИС потеряет статус индивидуального инвестиционного счета. Еще одна важная особенность ИИС заключается в том, что при его закрытии в срок менее трех лет частный инвестор будет вынужден вернуть полученные ранее налоговые вычеты государству и заплатить штрафные пени. Налоговый вычет по схеме А предполагает экономию на налогах. Частный инвестор по этой схеме имеет возможность вернуть 13% от внесенных на ИИС денежных средств при условии, что с него был удержан НДФЛ по ставке 13% на соответствующую сумму. При этом максимальный размер налогового вычета по данной схеме составляет 52 тыс. руб. в год. Размер этой суммы объясняется тем, что первоначально размер счета на ИИС был ограничен 400 тыс. руб., и 52 тыс. руб. как раз и составляют 13% от этой суммы. Летом 2017 года президент подписал закон, увеличивающий лимит до 1 млн руб., однако налоговый вычет остался без изменений. Указанная схема медленно, но верно начала приобретать популярность среди частных инвесторов. Уже в 2016 году налоговый вычет по схеме А получили 8666 владельцев ИИС. В 2017 году их количество увеличилось до 21 078. Достигнутые показатели должны увеличиться в несколько раз с учетом того, то количество действующих ИИС уже приближается к 650 тыс.

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Налоговый вычет по схеме Б предполагает, что при закрытии ИИС доход от операций по нему не облагается НДФЛ в размере 13%. Однако для того, чтобы воспользоваться данным типом вычета, необходимо открыть и использовать индивидуальный инвестиционный счет в течение трех лет или же более длительного срока. Такой тип ИИС может быть интересен активным биржевым спекулянтам, которые не имеют дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, либо уверены, что за три года их прибыль по счету ИИС превысит 400 тыс. руб. Иначе выгоднее получить налоговый вычет в размере 52 тыс. руб. К слову, тип вычета по ИИС можно выбрать в течение всего срока его существования. Однако в соответствии с действующим законодательством, получить налоговый вычет по схеме А можно лишь за последние три года. ИИС и пенсионная реформа Согласно данным Московской биржи, текущее количество ее активных клиентов по-прежнему остается в пределах одной десятой части от всех счетов. В данном случае имеются в виду клиенты, совершившие хотя бы одну сделку в течение месяца. Таким образом, взрывной рост количества ИИС на Московской бирже не сопровождается явным увеличением количества активных участников торгов, совершающих регулярные спекулятивные сделки. Иными словами, мы наблюдаем тенденцию к притоку на фондовый рынок достаточно консервативных инвесторов, которые придерживаются традиционной стратегии "купил и держи". Действующие условия открытия и использования ИИС прекрасно соответствуют реализации указанного принципа. Стоит отметить, что наметившаяся тенденция к появлению среднесрочных и долгосрочных инвесторов в значительной степени связана с текущим сокращением социальных гарантий в отношении граждан РФ со стороны государства. Недавнее повышение пенсионного возраста заставило многих трудоспособных людей задуматься о своем отдаленном будущем. Между тем среди клиентов российских брокеров уже достаточно давно существует заметная прослойка пожилых людей, которые много лет держат на черный день небольшие пакеты российских голубых фишек. Еще с начала 2000-х годов их любимцами выступали акции "Газпрома" и Сбербанка.

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