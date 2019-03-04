Инструмент для опытного спекулянта: как торгуют фьючерсами на пшеницу?

Фьючерсы на зерновые относятся к традиционным и весьма популярным биржевым инструментам. Контракты на зерновые культуры в англоязычной традиции именуются как Grains и являются частью более широкой категории Agriculture или контрактов на сельскохозяйственные товары. В своем современном смысле фьючерсы на зерновые зародились в середине XIX века в США. В то время была создана Чикагская торговая палата (СВОТ). Несколько позднее начала работу Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX). Следующей революцией в торговле товарными фьючерсами стал массовый переход к торгам в электронном виде. Эта новая форма кардинально расширила круг их потенциальных и реальных участников за счет удаленного доступа через интернет. При этом традиционная форма торговли фьючерсами методом свободного выкрика медленно, но неизбежно уходит в прошлое. Контракты во времена Хаммурапи и Фалеса Прообразы современных инструментов срочного рынка появились задолго до мировой промышленной революции и активного развития международной торговли. Одно из самых древних упоминаний практики заключения срочных контрактов относится еще к 1750 году до нашей эры. Знаменитый письменный кодекс вавилонского царя Хаммурапи включал в себя часть, оговаривающую правила заключения договоров на поставку товаров и активов по согласованной цене в будущем. Широко известна легенда о том, что древнегреческий философ Фалес предсказал рекордный урожай маслин и заранее за бесценок заключил контракты на использование всех ближайших маслодавилен. В момент резкого роста спроса на их услуги Фалес продал имевшиеся у него права на аренду с большой прибылью. Японская рисовая биржа в Осаке была основана не во времена Фалеса, но тоже достаточно давно — еще в 1697 году. В настоящее время ключевым организатором биржевых торгов фьючерсами на зерновые сельскохозяйственные культуры выступает североамериканская холдинговая компания CME Group Inc. Эта структура образовалась в результате слияния ведущих товарных бирж Чикаго и Нью-Йорка. В ее состав вошла уже упоминавшаяся биржа СВОТ, а также CME, NYMEX и COMEX. С практической же точки зрения для биржевого спекулянта имеет значение лишь тот факт, что ликвидные фьючерсы на зерновые торгуются через электронную платформу CME Globex в долларах США.

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Среди наиболее популярных электронных фьючерсов на зерновые значатся контракты на пшеницу, кукурузу, рис, овес. Стоит отметить, что к указанному классу контрактов на зерновые культуры традиционно примыкает ряд фьючерсов на сою и продукты ее переработки. Это соевые бобы, соевая мука или шрот, а также соевое масло. Еще одни "родственные" фьючерсы — это контракты на семена канадских сортов рапса или канолы. Однако про сою и про канолу речь пойдет в другой раз. Фьючерсы на пшеницу: ZW- и KE-контракты В связи с высокой популярностью такого биржевого товара, как пшеница, в настоящее время активно торгуются фьючерсы и опционы на два ключевых сорта этой культуры. Они различаются по относительной твердости зерна. Исполнение ZW-контракта предполагает поставку пшеницы мягких озимых сортов в соответствии с действующей спецификацией. В то же время по KE-контрактам поставляется твердое зерно, соответствующее оговоренному в спецификации химическому составу. Указанные фьючерсы имеют объем 5 тыс. бушелей. Они котируются в центах за бушель с минимальным изменением цены 0,25 цента США, что соответствует $12,5 на контракт. Необходимо понимать, что пшеница является самым потребляемым продовольственным товаром в мире. Основной сферой ее использования является изготовление мучных и хлебобулочных изделий. Однако не стоит забывать и о том, что пшеничное зерно нередко служит кормом для сельскохозяйственных животных или же сырьем при производстве кормов для животноводческой отрасли. Кроме того, оно используется для выработки пищевого спирта. С другой стороны, практическая значимость пшеницы как пищевого продукта намного выше значимости других биржевых товаров, даже таких важных, как золото и нефть.

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В настоящее время десять крупнейших стран — производителей пшеницы производят примерно 70% от мирового урожая. Поэтому международная торговля зерном не ограничивается лишь спекулятивными операциями на товарной бирже. Этот товар реально распределяется и потребляется по всему миру в ходе активных международных экспортно-импортных операций. Что определяет объемы производства пшеницы К числу крупнейших мировых производителей пшеницы относят такие страны, как Китай, Индия, Россия, США, Франция и Канада. При этом Китай, США и ЕС суммарно потребляют около 50% объемов мирового производства. Даже указанные факты позволяют сделать вывод, что для мировых долларовых цен на пшеницу характерна высокая волатильность по причине органической нестабильности объемов производства и потребления в густонаселенных странах. Вместе с тем объемы производства пшеницы в отдельных государствах сильно зависят от ряда специфических факторов. Отметим лишь наиболее явные и значимые из них. • Для пшеницы, как и для других сельскохозяйственных культур, характерна высокая зависимость величины урожая от изменения погодных условий.

• Традиционный для сельскохозяйственных культур фактор сезонности осложняется тем фактом, что имеется два основных вида пшеницы: яровая и озимая. Они имеют различные сроки посева и уборки, а также неодинаковую урожайность.

• Не секрет, что во многих странах мира сельское хозяйство является низкорентабельной и даже убыточной отраслью. Поэтому объемы производства пшеницы в отдельных государствах могут колебаться в зависимости от изменения субсидий и иных внутренних стимулирующих мер. К этому же фактору относится возможное перераспределение посевных площадей под другие культуры и колебания цен на удобрения.

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