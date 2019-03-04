Инструмент для опытного спекулянта: как торгуют фьючерсами на пшеницу?

Фьючерсы на зерновые относятся к традиционным и весьма популярным биржевым инструментам. Контракты на зерновые культуры в англоязычной традиции именуются как Grains и являются частью более широкой категории Agriculture или контрактов на сельскохозяйственные товары.
В своем современном смысле фьючерсы на зерновые зародились в середине XIX века в США. В то время была создана Чикагская торговая палата (СВОТ). Несколько позднее начала работу Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX).
Следующей революцией в торговле товарными фьючерсами стал массовый переход к торгам в электронном виде. Эта новая форма кардинально расширила круг их потенциальных и реальных участников за счет удаленного доступа через интернет. При этом традиционная форма торговли фьючерсами методом свободного выкрика медленно, но неизбежно уходит в прошлое.
Контракты во времена Хаммурапи и Фалеса
Прообразы современных инструментов срочного рынка появились задолго до мировой промышленной революции и активного развития международной торговли. Одно из самых древних упоминаний практики заключения срочных контрактов относится еще к 1750 году до нашей эры. Знаменитый письменный кодекс вавилонского царя Хаммурапи включал в себя часть, оговаривающую правила заключения договоров на поставку товаров и активов по согласованной цене в будущем.
Широко известна легенда о том, что древнегреческий философ Фалес предсказал рекордный урожай маслин и заранее за бесценок заключил контракты на использование всех ближайших маслодавилен. В момент резкого роста спроса на их услуги Фалес продал имевшиеся у него права на аренду с большой прибылью. Японская рисовая биржа в Осаке была основана не во времена Фалеса, но тоже достаточно давно — еще в 1697 году.
В настоящее время ключевым организатором биржевых торгов фьючерсами на зерновые сельскохозяйственные культуры выступает североамериканская холдинговая компания CME Group Inc. Эта структура образовалась в результате слияния ведущих товарных бирж Чикаго и Нью-Йорка. В ее состав вошла уже упоминавшаяся биржа СВОТ, а также CME, NYMEX и COMEX. С практической же точки зрения для биржевого спекулянта имеет значение лишь тот факт, что ликвидные фьючерсы на зерновые торгуются через электронную платформу CME Globex в долларах США.
Среди наиболее популярных электронных фьючерсов на зерновые значатся контракты на пшеницу, кукурузу, рис, овес. Стоит отметить, что к указанному классу контрактов на зерновые культуры традиционно примыкает ряд фьючерсов на сою и продукты ее переработки. Это соевые бобы, соевая мука или шрот, а также соевое масло. Еще одни "родственные" фьючерсы — это контракты на семена канадских сортов рапса или канолы. Однако про сою и про канолу речь пойдет в другой раз.
Фьючерсы на пшеницу: ZW- и KE-контракты
В связи с высокой популярностью такого биржевого товара, как пшеница, в настоящее время активно торгуются фьючерсы и опционы на два ключевых сорта этой культуры. Они различаются по относительной твердости зерна. Исполнение ZW-контракта предполагает поставку пшеницы мягких озимых сортов в соответствии с действующей спецификацией. В то же время по KE-контрактам поставляется твердое зерно, соответствующее оговоренному в спецификации химическому составу. Указанные фьючерсы имеют объем 5 тыс. бушелей. Они котируются в центах за бушель с минимальным изменением цены 0,25 цента США, что соответствует $12,5 на контракт.
Необходимо понимать, что пшеница является самым потребляемым продовольственным товаром в мире. Основной сферой ее использования является изготовление мучных и хлебобулочных изделий. Однако не стоит забывать и о том, что пшеничное зерно нередко служит кормом для сельскохозяйственных животных или же сырьем при производстве кормов для животноводческой отрасли. Кроме того, оно используется для выработки пищевого спирта. С другой стороны, практическая значимость пшеницы как пищевого продукта намного выше значимости других биржевых товаров, даже таких важных, как золото и нефть.
В настоящее время десять крупнейших стран — производителей пшеницы производят примерно 70% от мирового урожая. Поэтому международная торговля зерном не ограничивается лишь спекулятивными операциями на товарной бирже. Этот товар реально распределяется и потребляется по всему миру в ходе активных международных экспортно-импортных операций.
Что определяет объемы производства пшеницы
К числу крупнейших мировых производителей пшеницы относят такие страны, как Китай, Индия, Россия, США, Франция и Канада. При этом Китай, США и ЕС суммарно потребляют около 50% объемов мирового производства. Даже указанные факты позволяют сделать вывод, что для мировых долларовых цен на пшеницу характерна высокая волатильность по причине органической нестабильности объемов производства и потребления в густонаселенных странах. Вместе с тем объемы производства пшеницы в отдельных государствах сильно зависят от ряда специфических факторов. Отметим лишь наиболее явные и значимые из них.
• Для пшеницы, как и для других сельскохозяйственных культур, характерна высокая зависимость величины урожая от изменения погодных условий.
• Традиционный для сельскохозяйственных культур фактор сезонности осложняется тем фактом, что имеется два основных вида пшеницы: яровая и озимая. Они имеют различные сроки посева и уборки, а также неодинаковую урожайность.
• Не секрет, что во многих странах мира сельское хозяйство является низкорентабельной и даже убыточной отраслью. Поэтому объемы производства пшеницы в отдельных государствах могут колебаться в зависимости от изменения субсидий и иных внутренних стимулирующих мер. К этому же фактору относится возможное перераспределение посевных площадей под другие культуры и колебания цен на удобрения.
• Не стоит игнорировать такой значимый момент, как изменение величины оптовых складских запасов пшеницы. Этот фактор достаточно тесно увязан с динамикой прироста населения в мире, а также с исторической тенденцией к росту урожайности при выращивании пшеницы.
• Такой значимый глобальный фактор, как цены на нефть, способен оказывать опосредованное влияние и на стоимость пшеницы. Это связно с тем, что зерновое сырье используется для выработки биотоплива, которое способно частично заменить продукты переработки нефти.
Подходящий инструмент для опытного спекулянта
С учетом всех указанных закономерностей хорошим подспорьем при торговле фьючерсами на зерновые станет достаточно обширный блок текущих и исторических статистических отраслевых данных. При анализе среднесрочных ценовых перспектив для долларовых фьючерсов на североамериканскую пшеницу в первую очередь необходимо отслеживать регулярные тематические публикации Министерства сельского хозяйства США (USDA). Это связано с тем, что США остаются крупным мировым экспортером указанного товара. USDA регулярно выпускает отчет о предполагаемых посевах, ежемесячные отчеты об урожае, а также отчеты о складских запасах зерновых.
К началу марта 2019 года самым ликвидным североамериканским фьючерсом на пшеницу является майский контракт на красное мягкое озимое зерно ZWK9. Он торгуется в районе $4,6 за бушель. Таким образом, фьючерсы на пшеницу вернулись к уровню середины февраля 2018 года. Как мы видим, они движутся в соответствии с известной сезонной закономерностью. Обычно для цен на пшеницу характерен период падения с января по май. Зато с августа по декабрь нередко проявляется сезонная тенденция к их повышению.
Если же взглянуть на более долгосрочный период, то фьючерсы на мягкое зерно торгуются в средней части своего четырехлетнего коридора $3,80–6,77 за бушель. На дневном графике указанных контрактов просматривается повышенный уровень волатильности. Для опытного и дисциплинированного спекулянта они способны стать одним из подходящих инструментов для краткосрочной и среднесрочной торговли.