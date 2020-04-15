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Более 350 тыс. автомобилей покинули Москву в выходные перед введением пропусков

С 15 апреля цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 350 тыс. автомобилей покинули Москву с 10 по 12 апреля в преддверие введения спецпропусков, необходимых для передвижения по городу. Об этом сообщает в среду столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"351 тыс. автомобилей покинули город 10-12 апреля", - говорится в сообщении.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды их наличие для поездок стало обязательным.

С 15 апреля цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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