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Движение на въездах в Москву в настоящий момент не затруднено

Загруженность дорог в Москве оценивается в ноль баллов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Движение на въездах в Москву, где осуществляется пропускной режим, на данный момент уже не затруднено. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

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В настоящее время все въезды свободны, загруженность дорог Москвы оценивается в ноль баллов.

Утром в среду в связи с проверками автотранспорта на въездах в столицу образовались пробки. Ближе к 07:30 мск они достигали четырех из 10 баллов. По состоянию на 10:00 мск сервис оценивал дорожную ситуацию в один балл.

Как сообщал корреспондент ТАСС, на шоссе Энтузиастов длина затора достигала примерно 5 км, полицейские проверяли документы у всех водителей. На Ленинградском шоссе проверяли примерно треть машин, но движение также было затруднено. На проверку уходит примерно полминуты - сотрудники ГИБДД считывают номера машин с помощью планшета, в некоторых случаях просят показать паспорт.

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