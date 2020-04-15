Выборочные проверки и пробки на въездах. В Москве заработала система электронных пропусков

В Московском регионе начали проверять цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры власти приняли, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Как сообщили корреспонденты ТАСС, с раннего утра движение из области в столицу было затруднено по всем магистралям. Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, в основном — с немосковскими номерами, такси с пассажирами, подозрительных водителей.

В результате особенно серьезные заторы образовались, в частности, на Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов, где очередь из машин к 10 утра растянулась на 5 км. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

Сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, чтобы проверить наличие пропуска. Если пропуск есть, то проверяют документы водителя. У пассажиров такси также проверяют наличие пропуска.

Если на машину пропуска нет, сотрудники ГИБДД выясняют, имеет ли человек право не оформлять его, в частности, просят предъявить служебное удостоверение. Если таких оснований нет, нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.