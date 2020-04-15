Пробка в 5 км образовалась на въезде в Москву со стороны Балашихи из-за проверок ГИБДД

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пробка длиной в несколько километров образовалась на шоссе Энтузиастов при въезде в столицу из-за того, что сотрудники ДПС проверяют электронные пропуска и паспорта у всех водителей, передает корреспондент ТАСС.

По его оценке, длина пробки составляет около 5 км. Блокпост сотрудников ДПС стоит сразу после съезда со МКАД на шоссе Энтузиастов. Сотрудники проверяют документы у всех водителей: осматривают паспорта и сканируют на смартфоны номера машин и цифровой код пропуска. На каждого из водителей отводится примерно полминуты. Блокпост усилен вооруженными сотрудниками ОМОН.

На большинстве въездов в столицу проверки выборочные. На Ленинградском шоссе поверяют до 30% машин. Но тем не менее, движение везде затруднено. Наиболее сложная ситуация, помимо шоссе Энтузиастов, на Щелковском, Носовихинском, Косинском и Новорязанском шоссе, на Лермонтовском проспекте. Заторов нет на Рублево-Успенском, Пулковском и Алтуфьевском шоссе.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.