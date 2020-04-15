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Источник: у водителей такси могут возникнуть сложности при проверке цифровых пропусков

Власти Москвы будут ежедневно сверять число заказов и число проверок пропусков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Водители такси в Москве, которые получают заказы через агрегаторы, могут испытывать проблемы с проверкой цифровых пропусков у пассажиров через приложение "Помощник Москвы". Часть таксистов осуществляет перевозки по принципу "доверия", когда водитель не проверяет код через специальное приложение, а просто убеждается в его наличии у пассажира, сообщили в среду ТАСС источники на рынке.

"Проверить пропуск водитель может только через приложение "Помощник Москвы", однако техническая возможность до конца не проработана, а сервисы такси только днем 15 апреля получили инструкции (специальные логины для регистрации в приложении водителей такси - прим. ТАСС) от департамента транспорта Москвы. При это приложение "Помощник Москвы" работает со сбоями, водители жалуются на невозможность авторизации и проверки пропусков у пассажиров", - сказал один из источников ТАСС.

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По данным второго источника ТАСС на рынке, сейчас водители просто проверяют пропуск визуально. "Скоро они это будут делать через специальное приложение ("Помощник Москвы"), в которое можно будет зайти по персональному логину и паролю, которые привязаны к номеру их машины. То есть сейчас они не могут узнать, настоящий пропуск или нет, но скоро смогут", - сказал он.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили ТАСС, что департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пользователей через приложение "Помощник Москвы". "Сейчас служба поддержки готовит инструкции для партнеров, которые позволят им разобраться в работе системы", - сказали в компании.

Агрегатор "Ситимобил" заявил ТАСС, что если при заказе у клиента нет пропуска или он не хочет его показывать, то руководство агрегатора просит водителя отменять заказ. "Штрафные санкции к водителю за такие отмены применяться не будут", - сказали в пресс-службе компании.

О проверке цифровых пропусков

14 апреля вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, и в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

Ранее на территории Московского региона начал действовать специальный пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля наличие цифровых пропусков для поездок стало обязательным.

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