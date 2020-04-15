Ретейлеры сообщили, что не испытывают проблем с доставкой из-за введения пропусков

В АКОРТ отметили, что для полной отработки взаимодействия всех служб города при старте такого масштабного проекта нужно несколько дней

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ретейлеры и сервисы доставки не испытывают проблем с доставкой продуктов как в магазины, так и покупателям из-за введения в Московском регионе системы цифровых пропусков для ограничения свободного перемещения транспорта в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в компаниях. Так, "Магнит" за последние сутки получил все необходимые для передвижения по Москве и Московской области пропуска. "В настоящее время магазины "Магнит" и логистическое звено компании работают в нормальном режиме", - отметили в компании.

На эту тему Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

В группе компаний "Дикси" (сети "Дикси", "Виктория") также подтвердили, что пропускной режим не повлиял на процесс поставок товаров в торговые сети группы, график доставки выполняется на 95%. Задержек и дефицита товаров в магазинах нет. В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что все возникающие трудности с транспортом у торговых сетей оперативно решаются при содействии московских властей. При этом, по словам представителя АКОРТ, для полной отработки взаимодействия всех служб города при старте такого масштабного проекта нужно несколько дней. В "Ашане" также сообщили, что сеть получает пропуска в установленном рабочем режиме, а в случае возникновения накладок, ведомства, ответственные за выдачу пропусков, оказывают поддержку в оперативном оформлении. Онлайн-магазины и сервисы Директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина сообщила ТАСС, что цепь поставок и доставки онлайн-ретейлера продолжает работать в штатном режиме, а пробки в Москве не оказали заметного влияния на сроки доставки заказов клиентам (вовремя доставляется более 90% заказов).

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов