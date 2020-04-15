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Пандемия коронавируса нового типа

Ретейлеры сообщили, что не испытывают проблем с доставкой из-за введения пропусков

В АКОРТ отметили, что для полной отработки взаимодействия всех служб города при старте такого масштабного проекта нужно несколько дней

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ретейлеры и сервисы доставки не испытывают проблем с доставкой продуктов как в магазины, так и покупателям из-за введения в Московском регионе системы цифровых пропусков для ограничения свободного перемещения транспорта в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

Так, "Магнит" за последние сутки получил все необходимые для передвижения по Москве и Московской области пропуска. "В настоящее время магазины "Магнит" и логистическое звено компании работают в нормальном режиме", - отметили в компании.

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В группе компаний "Дикси" (сети "Дикси", "Виктория") также подтвердили, что пропускной режим не повлиял на процесс поставок товаров в торговые сети группы, график доставки выполняется на 95%. Задержек и дефицита товаров в магазинах нет.

В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что все возникающие трудности с транспортом у торговых сетей оперативно решаются при содействии московских властей. При этом, по словам представителя АКОРТ, для полной отработки взаимодействия всех служб города при старте такого масштабного проекта нужно несколько дней.

В "Ашане" также сообщили, что сеть получает пропуска в установленном рабочем режиме, а в случае возникновения накладок, ведомства, ответственные за выдачу пропусков, оказывают поддержку в оперативном оформлении.

Онлайн-магазины и сервисы

Директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина сообщила ТАСС, что цепь поставок и доставки онлайн-ретейлера продолжает работать в штатном режиме, а пробки в Москве не оказали заметного влияния на сроки доставки заказов клиентам (вовремя доставляется более 90% заказов).

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Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" и онлайн-гипермаркет "Утконос Онлайн" также продолжают работать в обычном режиме, введение пропусков на их работу также не повлияло. "Если говорить о трафике на дорогах, то в утренние часы наблюдались незначительные затруднения, но это никак не отразилось на нашей службе доставки", - сообщила ТАСС представитель "Утконос Онлайн" Юлия Володяева.

В онлайн-супермаркете Perekrestok.ru также подтвердили, что затруднение со въездом в Москву в начале дня увеличило время доставки, но, поскольку маршруты были составлены с запасом по времени, это не привело к драматическим опозданиям. В онлайн-супермаркете готовились к получению пропусков заранее, и даже создали "горячую линию" для сотрудников.

"Мы получили пропуска в полном объеме, никакого обвала этой линии не случилось. Пока сегодня все стабильно добрались на работу, но мы держим руку на пульсе. Меры могут меняться и усиливаться, это на нас тоже влияет, потому что два наших dark store (склада для онлайн-заказов - прим. ТАСС) находятся за МКАД. Машины выборочно останавливают, проверяют, въезд превращается в узкое горлышко, мы тоже на себе это замечаем, но в целом с режимом пропусков пока мы нормально работаем", - отметила операционный директор онлайн-супермаркета Ольга Калоева.

Система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте была запущена в Москве и Московской области, чтобы контролировать соблюдение жителями режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. Жители столицы за два дня оформили более 3,2 млн пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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