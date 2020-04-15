Московская ГКБ №71 с 20 апреля будет принимать только зараженных коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичная городская клиническая больница №71 им. Жадкевича станет очередным коронавирусным стационаром с 20 апреля. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 1" главврач ГКБ №71 Александр Мясников.

"У меня больница с понедельника переходит полностью на прием инфекционных больных (с коронавирусом)", - сказал он в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам Мясникова, никто из сотрудников больницы "не спросил про деньги". При этом даже пожилые врачи стационара намерены работать в "красной зоне" - с заразившимися коронавирусом.

"Я говорю, не будете работать, вы в зоне риска. А они - "Мы не оставим своих врачей", - сказал главврач.

Как уточнили ТАСС в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице развернуты отделения в порядка 30 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц. Кроме того, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Для персонала коронавирусных стационаров ввели надбавки к заработной плате. Для врачей - 70 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, младшего медперсонала и других сотрудников - 30 тыс. рублей.

В новость внесены изменения (20:35 мск) - добавлены подробности.