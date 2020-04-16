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Порядка 150 тыс. масок ежедневно развозятся по торговым предприятиям Москвы

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк также сообщил, что практически все предприятия поставили защитные экраны для кассиров

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все магазины и предприятия торговли Москвы ежедневно обеспечиваются масками, каждый день им развозится порядка 150 тыс. штук. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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"Коллеги из промкомплекса оперативно развернули производство, <...> ежедневно 150 тыс. одноразовых масок развозится по предприятиям торговли, чтобы обеспечить всех кассиров, продавцов, всех сотрудников этих предприятий", - сказал Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

Он также сказал, что практически все предприятия поставили защитные экраны для кассиров. "Многие выдали им не просто одноразовые маски, а пластиковые специальные экраны, которые защищают продавцов и кассиров", - отметил глава департамента.

По его словам, сейчас в Москве работает больше 10 тыс. регулярных рециркуляторов, которые обеззараживают воздух, когда нет посетителей. "Около полумиллиона дезинфицирующих средств в наличии, это постоянно пополняемый запас у предприятий торговли. И 65 тыс. единиц антисептиков. Это тоже такой запас, который есть в наличии и они постоянно его используют", - рассказал Немерюк.

В Москве с 29 марта введен для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей.

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