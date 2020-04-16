Депутат ГД предложил отменить штраф за проезд без пропуска до отладки системы контроля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Система контроля проверки наличия у жителей Москвы пропусков для передвижения по городу в период пандемии нуждается в доработке, как и вопрос полномочий таксистов проверять пропуск у пассажира. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Я готовлю соответствующее обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Систему контроля нужно дорабатывать, введя мораторий на наказания, а также принять комплекс мер поддержки бизнеса такси, учитывая, что они являются важнейшим и самым быстрым связующим звеном граждан в городских агломерациях", - сказал депутат, заметив, что "первый день работы пропусков показал, что многое было не продумано совсем". "Появились проблемы на разных видах транспорта, мы это видим по возросшему количеству обращений участников рынка и новостям", - констатировал Лысаков.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с призывом московских властей к таксистам проверять наличие пропуска у своих пассажиров. "Попытка нагрузить таксистов обязанностью проверять пропуска у пассажиров резко поднимает конфликтность среды. Они не могут эффективно выполнять не свойственные им функции, у них нет ни прав, ни должной квалификации для этого", - отметил депутат, добавив, что угроза персональной административной ответственности за перевоз пассажира без пропуска подтолкнет таксистов к нелегальным перевозкам.

"Кроме того, по сообщениям перевозчиков, приложение "Помощник Москвы", через которое таксисты, судя по первым инструкциям, должны проводить проверку пассажиров, работает плохо. Оно виснет, выдает ошибки", - добавил Лысаков.

В четверг департамент транспорта Москвы обратился к водителям такси с просьбой активнее регистрироваться в системе проверки у клиентов цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу. Во вторник замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуск, необходимый для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле.

Ранее газета РБК сообщила, что московский профсоюз таксистов обратился к руководителю столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров.