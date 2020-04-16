Отели предоставляют Москве скидку до 60% на размещение медиков, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гостиницы предоставляют столичным властям скидку до 60% на размещение медиков, борющихся с коронавирусом, и услуги для них. Некоторые отельеры участвуют в данной программе бесплатно. Об этом сообщила в четверг руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Ранее в четверг пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что что медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета. Проживающие в гостиницах медработники будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие.

"Так как программа формируется, точную стоимость сейчас я сказать не могу, но могу сказать точно, что есть гостиницы, которые участвуют в этой программе бесплатно и предоставляют медикам номера бесплатно. А все остальные услуги, которые компенсируются за счет бюджета города, в любом случае, делают с существенной скидкой - до 60% от первоначальной стоимости", - сказала Проничева в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы. Планируется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля.

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