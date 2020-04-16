Решения по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу Москвы будут выноситься раз в неделю

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финансовая комиссия столичного департамента предпринимательства и инновационного развития в условиях пандемии коронавируса будет принимать решения по выдаче субсидий малым и средним предприятиям (МСП) еженедельно. Об этом сообщил глава департамента Алексей Фурсин.
"Чтобы максимально быстро вы могли получать средства по этим субсидиям, мы еженедельно, каждую пятницу, будем проводить финансовую комиссию, чтобы, не дожидаясь окончания отбора, по тем пакетам документов, которые готовы, принимать решения о субсидировании", - сказал он в ходе онлайн-встречи, касающейся мер субсидиарной поддержки представителей фитнес-индустрии.
Он напомнил, что документы на получение субсидий, а также консультации по их оформлению предприниматели могу получить на сайте Mbm.mos.
Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", призванный оказывать предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.
Ранее правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Для наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, в числе которых - физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, ввели отсрочку до 31 декабря 2020 года по авансовым платежам по налогу на имущество и земельный налог, а также по уплате торгового сбора. Кроме того, предприятия этой отрасли освободили от платы за аренду муниципальных земельных участков и нежилых объектов на период пандемии.