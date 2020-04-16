Решения по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу Москвы будут выноситься раз в неделю

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финансовая комиссия столичного департамента предпринимательства и инновационного развития в условиях пандемии коронавируса будет принимать решения по выдаче субсидий малым и средним предприятиям (МСП) еженедельно. Об этом сообщил глава департамента Алексей Фурсин.

"Чтобы максимально быстро вы могли получать средства по этим субсидиям, мы еженедельно, каждую пятницу, будем проводить финансовую комиссию, чтобы, не дожидаясь окончания отбора, по тем пакетам документов, которые готовы, принимать решения о субсидировании", - сказал он в ходе онлайн-встречи, касающейся мер субсидиарной поддержки представителей фитнес-индустрии.