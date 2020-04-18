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Власти Москвы сообщили, что сайт mos.ru готов к нагрузке

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил при этом, что уже были зафиксированы попытки взломать сайт

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Портал mos.ru, на котором в субботу появилась возможность добавить данные в цифровой пропуск для передвижения по Москве, готов к повышенной нагрузке. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что постепенно будут как-то повышать нагрузку на нас, но мы к ней готовы", - сказал он.

Лысенко отметил, что уже были зафиксированы попытки взломать сайт. "Пока еще не очень много [попыток], хотя уже попытки были и пресечены были сразу же", - пояснил он. 

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 22 апреля 2020 года для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Номер используемой карты можно добавить на портале nedoma.mos.ru Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Пропуска для передвижения по Москве и области начали действовать с 15 апреля.

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