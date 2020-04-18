Власти Москвы сообщили, что сайт mos.ru готов к нагрузке

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Портал mos.ru, на котором в субботу появилась возможность добавить данные в цифровой пропуск для передвижения по Москве, готов к повышенной нагрузке. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что постепенно будут как-то повышать нагрузку на нас, но мы к ней готовы", - сказал он.

Лысенко отметил, что уже были зафиксированы попытки взломать сайт. "Пока еще не очень много [попыток], хотя уже попытки были и пресечены были сразу же", - пояснил он.