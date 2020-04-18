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Власти Москвы заявили, что десятки тысяч человек уже проверили цифровые пропуска

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что для заполнения информации о транспортных средствах есть еще четыре дня

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что новыми формами оформления, проверки и изменения цифровых пропусков на портале nedoma.mos.ru уже воспользовались несколько десятков тысяч раз.

Он сказал ТАСС, что горожанам, которые еще не привязали номер автомобиля или транспортной карты к своему цифровому пропуску, можно не торопиться с заполнением необходимых сведений.

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"Для заполнения информации о транспортных средствах есть еще четверо суток, так как сайт nedoma.mos.ru круглосуточный. Дополнить данные для своего цифрового пропуска можно за несколько минут, даже если заниматься этим не торопясь. Единственное, нужно помнить о том, что привязать транспорт к цифровому пропуску необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки", - сказал Лысенко.

Он добавил, что портал mos.ru и форма для заполнения данных для получения цифровых пропусков работают штатно. При этом Лысенко сообщил, что форма для подачи заявки на цифровой пропуск защищена от доступа из-за рубежа, так как пропуска необходимы гражданам, которые приезжают в Москву из других регионов России либо уже находятся в Москве. 

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

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