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Около 1,4 млн москвичей указали номер карты "Тройка" в своих цифровых пропусках

Всего для оплаты проезда в метро столицы карту используют около 94% пассажиров, сообщили в пресс-службе подземки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Почти 94% пассажиров Московского метрополитена пользуются транспортной картой "Тройка для оплаты проезда. Уже около 1,4 млн пользователей указали номер карты в своих цифровых пропусках, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"За все время было продано более 35 млн карт "Тройка", сейчас почти у каждого пассажира столичного транспорта она уже есть. Так, для оплаты проезда в московском метро ее используют около 94% пассажиров, а в наземном транспорте - 96% поездок оплачиваются "Тройкой". При этом многие граждане заранее позаботились о своих поездках в общественном транспорте и уже указали в пропуске номер своей транспортной карты, это сделали около 1,4 млн граждан", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что все, кто пока не приобрел карту "Тройка" и не привязал ее к цифровому пропуску, должны успеть это сделать до 22 апреля. 

"Количества имеющихся карт "Тройка" достаточно, чтобы обеспечить ими всех желающих. Приобрести карты можно в кассах или автоматах по продаже билетов метро, киосках "Мосгортранс", железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером", - добавили в пресс-службе. 

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 22 апреля 2020 года для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото-, видеофиксации нарушений ПДД и сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. 

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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