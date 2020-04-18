Только официально зарегистрированные волонтеры смогут получить пропуск в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Волонтеры в Москве для получения цифрового пропуска сначала должны зарегистрироваться в ГБУ "Мосволонтер" и пройти инструктаж. Если эти условия не будут выполнены, то пропуска аннулируют, сообщается на сайте "Мосволонтер" .

"Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер". Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено. <…> В том случае, если волонтер не явился на инструктаж либо не выполнил заявку об оказании помощи, цифровой пропуск и аккаунт этого участника в базе московского портала мывместе.мосволонтер.рф аннулируется без возможности регистрироваться заново", - говорится в сообщении.

Поясняется, что при регистрации на сайте мывместе.мосволонтер.рф система автоматически присваивает вам личный идентификационный номер. При наличии свободных заявок об оказании помощи кандидатов пригласят на инструктаж.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.