Более 11 тыс. предприятий Москвы получат отсрочку по налогам на 9,65 млрд рублей

"Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей. Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям, возможно, переориентацию, а главное, исполнение обязательств перед своими сотрудниками", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем отсрочки по налогам в Москве для пострадавших в период введения режима повышенной готовности из-за коронавируса предприятий составит 9,65 млрд рублей, ее получат 11,3 тыс. организаций в рамках введенного третьего пакета мер поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в сообщении, отсрочка предоставляется для организаций всех перечисленных в указе мэра отраслей автоматически.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.