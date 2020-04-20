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Пандемия коронавируса нового типа

Более 11 тыс. предприятий Москвы получат отсрочку по налогам на 9,65 млрд рублей

Власти Москвы отметили, что отсрочка будет предоставляться автоматически

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем отсрочки по налогам в Москве для пострадавших в период введения режима повышенной готовности из-за коронавируса предприятий составит 9,65 млрд рублей, ее получат 11,3 тыс. организаций в рамках введенного третьего пакета мер поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей. Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям, возможно, переориентацию, а главное, исполнение обязательств перед своими сотрудниками", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в сообщении, отсрочка предоставляется для организаций всех перечисленных в указе мэра отраслей автоматически.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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