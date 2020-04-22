В Москве и Подмосковье начнут автоматически проверять цифровые пропуска на транспорте

По словам Собянина, все вышеуказанные меры "позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам". Власти отмечают, что подобные нововведения являются техническим совершенствованием системы цифровых пропусков, а не ужесточением введенных в столице ограничительных мер.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте заработает в Московском регионе со среды. Пропускной режим, направленный на профилактику распространения коронавируса, введен указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Это не совсем ужесточение, система уже была введена, она действует. Просто на сегодняшний момент будут использованы технические средства разные: турникеты в метро, городские камеры видеонаблюдения",- сказал ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Он заметил в этой связи, что речь идет о "приведении в порядок самой системы, ее "донастройке". "Есть техническая возможность внести номер автомобиля, своей транспортной карты, перемещаться, не переживая за то, что вас остановят, начнут задавать вопросы, если вы сделали все правильно", - подчеркнул он.

Общественным транспортом

Чтобы совершить поездку на наземном общественном транспорте или метро, теперь необходимо иметь карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальную карту москвича или жителя Подмосковья. Номера этих карт должны быть внесены в цифровой пропуск через специальный раздел на официальном сайте мэра Москвы nedoma.mos.ru, а для жителей Подмосковья - через соответствующий раздел на сайте госуслуг или мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Турникеты при входе в подземку или валидаторы в автобусе, троллейбусе или трамвае считают информацию и пропустят пассажира. В столичной мэрии подчеркивают, что внести данные о карте нужно не позднее, чем за пять часов до поездки.

Использование билетов другого типа в московском транспорте пока остановлено до 1 мая. Власти обещают, что неиспользованные по ним поездки позднее компенсируют. Исключением в данном случае является только проезд на пригородных электричках: там по-прежнему можно будет ездить по разовым "бумажным" билетам.

При этом граждане, которые раньше могли передвигаться по служебному удостоверению, например, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, нотариусы, судьи, адвокаты, сотрудники охраны, журналисты, теперь тоже должны будут зарегистрировать свои транспортные карты в системе.

Для поездки на такси тоже нужно получать специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Проездные школьников 5-11 классов, учащихся колледжей, техникумов и вузов, а также москвичей старше 65 лет или имеющих некоторые хронические заболевания до 1 мая работать не будут вообще.

На машине

Контролировать наличие цифрового пропуска у автомобилистов с 22 апреля, кроме сотрудников ГИБДД, смогут и установленные на дорогах камеры фото- и видеофиксации. Теперь для поездки на личной или служебной машине ее госномер также следует указать в цифровом пропуске. Порядок здесь тот же, что и при указании номеров карт для проезда в общественном транспорте. "Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться", - пояснил ранее мэр столицы.

Внести данные об автомобиле можно по той же схеме, что и данные о картах для проезда на общественном транспорте. В департаменте транспорта Москвы ТАСС пояснили, что одна и та же машина может фигурировать в пропусках разных людей, если они по очереди ездят на ней. "И если хотя бы кто-то из них, к примеру, супруг или супруга, вписали номер машины в свой пропуск, штраф с камеры не придет, вне зависимости от того, кто за рулем", - пояснили в ведомстве.

Если машину остановят сотрудники ГИБДД, они также проверят "привязку" машины к пропуску водителя или пассажиров. При ее отсутствии Московская административная дорожная инспекция может выписать штраф.

Ранее Немерюк отметил, что штрафы автомобилистам без пропусков технически могут приходить с каждой камеры, под которой проедет нарушитель, но вопрос, будет ли это введено на практике, еще обсуждается. Если же штраф был выписан гражданину ошибочно, его можно обжаловать в десятидневный срок с момента получения.