Исследование: интернет-активность москвичей по теме пандемии выросла в апреле в 10 раз

Специалисты изучили районные интернет-блоги, чтобы оценить динамику настроений и реакций горожан за два периода - с 31 марта по 6 апреля и с 7 по 13 апреля. Определяемый таким образом индекс вовлеченности или, иными словами, активности в онлайн-пространстве по районам, рассматривался аналитиками в увязке с общими условиями районов в период самоизоляции.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Интернет-активность москвичей по теме пандемии коронавируса и действующих в городе мер по профилактике его распространения выросла с начала апреля в 10 раз. Об этом говорится в исследовании , которое совместно с ТАСС провели эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

В мониторинг попали публикации по теме коронавируса и самоизоляции: посты, комментарии, лайки и дизлайки, а также репосты. Показатель рассчитан как сумма этих активностей в отношении к охвату аудитории.

Десятикратный рост

Эксперты отмечают, что если на 31 марта в районных блогах было опубликовано свыше 5 тыс. записей на тему коронавируса, то за последующие две недели это число увеличилось почти в 10 раз. При этом лидерами стали районы Тропарево-Никулино, Внуково, Щукино и Покровское-Стрешнево. "В районах Кузьминки, Мякинино, Рублево, Красносельский, Фили-Давыдково, Пресненский, Москворечье-Сабурово и Зюзино количество упоминаний коронавируса сократилось более чем в два раза, а в районах Нагорный и Сокольники тема коронавируса перестала встречаться", - заметил представитель Московского центра урбанистики.

По его словам, такой результат может быть связан как со стандартной активностью жителей в интернете, так и с режимом самоизоляции. В рамках последнего перед жителями встало много волнующих вопросов, появилась общая обеспокоенность и попытки поделиться опытом.

"В связи с этим мы условно разделяем два типа районов: районы с благоприятными условиями, где социальная активность могла быть высокой и до режима самоизоляции, и районы с дефицитом комфортной среды по ряду показателей в период самоизоляции", - пояснил собеседник агентства.

Инсоляция, парки и дворы

Исследование показало, что за период с 31 марта по 6 апреля активность выше средней в блогах проявляли жители районов Пресненский и Таганский. "Это районы с высокой плотностью коммерческих объектов, функционирующих во время режима самоизоляции, а также площадью дворов свыше 150 кв. м и средней доступностью парков", - уточнил собеседник агентства.

А вот во втором периоде - с 7 по 13 апреля - выше среднего активность в интернете показали районы Арбат, Тверской, Донской и Мещанский. Они также имеют высокую плотность коммерческих объектов, функционирующих при режиме самоизоляции, аналогичную площадь дворов и доступность парков. При этом районы Тверской и Арбат отличаются максимальной площадью дворовых территорий (до 300 кв. м на человека).

При рассмотрении территорий с активной онлайн-жизнью и высоким уровнем инсоляции (процент фасадов, обращенных к югу/юго-востоку) на первой неделе исследования выделяются районы Кунцево, Строгино, Фили-Давыдково, Пресненский, Останкинский, Сокольники, Красносельский, Нагорный, Марьино и Москворечье-Сабурово. На второй же неделе исследования повышенная активность в районных блогах в сочетании с высоким процентом инсоляции выделяла районы Строгино, Северное и Южное Тушино, Южнопортовый.

"Сравнивая показатели по двум неделям апреля, мы можем заметить, что по сравнению с началом самоизоляции в более благополучных районах Москвы с точки зрения доступности коммерческих объектов и размера дворовых территорий интернет-активность упала", - резюмировал собеседник ТАСС.

Впрочем, аналогичную тенденцию показали и районы с низким уровнем инсоляции и меньшим числом доступных коммерческих объектов. "Например, высокой активностью в районных блогах за неделю до 6 апреля, одновременно имея низкий уровень инсоляции, небольшую площадь дворов в доступности и парков - ниже среднего, отличаются районы Царицыно и Выхино-Жулебино", - заметили в центре.