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В Москве в апреле задержали 130 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса

В ГУ МВД по Москве сообщили также, что только у 4,5% проверенных водителей в столице не было пропуска после введения системы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспкекции задержали в апреле 140 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 

"Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории", - сообщили в полиции.

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Там добавили, что только 4,5% проверенных водителей и 0,3% пассажиров в Москве не имели пропуска с начала введения пропускной системы. "С момента введения ограничений автоинспекторами проверено почти 20 тыс. единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и у их пассажиров, - сообщили в полиции. - На сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков". 

В главке также добавили, что с 10 апреля в столице сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли более 35 тыс. нарушений правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники ГИБДД пресекли почти 3,5 тыс. правонарушений, совершенных водителями автобусов. Внимание также уделяется пожилым участникам дорожного движения. В среднем за сутки сотрудники ГИБДД проводят более 300 профилактических бесед с водителями старше 65 лет.

Всего с момента введения ограничений автоинспекторы проверили почти 20 тыс. машин на наличие цифровых пропусков.

"Госавтоинспекция города Москвы выражает свою благодарность всем жителям и гостям столицы за соблюдение введенных ограничительных мер, а также за понимание, проявленное к сотрудникам полиции, осуществляющим несение службы в этот непростой период", - заключили в полиции.

​​​С 19 марта все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, обязательный карантин также положен больным коронавирусной инфекцией и лицам, контактировавшими с ними. Для борьбы с нарушителями домашнего карантина столичные власти используют камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город".

В новость были внесены изменения (12:43 мск) - добавлены подоробности. 

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